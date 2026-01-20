Ningún candidato obtiene la mayoría absoluta en la primera votación a la Presidencia de la Asamblea de Extremadura

MÉRIDA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
Ningún candidato ha obtenido la mayoría absoluta necesaria para ser elegido presidente de la Asamblea de Extremadura en la primera votación celebrada en la sesión de constitución, que ha sido de carácter nominal y secreta.
En concreto, cada grupo parlamentario ha votado a su propio candidato, ya que el candidato del PP, Manuel Naharro, ha obtenido 29 votos; la candidata del PSOE, Blanca Martín, ha logrado 18 apoyos; el de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha contado con 11 votos, y la de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, ha logrado 7 apoyos.
Tras la primera votación en la que ningún candidato ha conseguido mayoría absoluta, ahora se procede a una segunda votación, también nominal y secreta, en la que únicamente será necesaria la mayoría simple para ser elegido presidente de la Asamblea de Extremadura.