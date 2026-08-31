La Noche en Blanco de Badajoz se celebra este sábado con más de 180 actividades distribuidas en 66 espacios

Inauguración de La Noche en Blanco de Badajoz de 2025. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 15º edición de La Noche en Blanco de Badajoz se celebra este sábado, día 5, de 22,00 a 3,00 horas más de 180 actividades distribuidas en 66 espacios, abiertos y cerrados y entre los que se cuenta como novedad la Plaza de San José tras las obras de renovación, con un total de 150 personas implicadas en su organización.

La inauguración será a las 21,30 en la Plaza de España en la fachada del palacio municipal con un videomapping titulado 'La máquina' que hará un recorrido por la cultura y los eventos culturales de la ciudad, especialmente los más significativos. Esta acción se repetirá durante toda la noche con pases a las 23,00, a las 00,00, a la 1,00 y las 2,00.

A continuación, a partir de las 22,00, se sucederán las distintas actividades que aúnan las disciplinas culturales de la ciudad y entre las que destacan en la Plaza de España la instalación sensorial e interactiva 'La calle habla en clásico' que invita a los ciudadanos a sentarse en unos sillones para escuchar a través de un teléfono antiguo fragmentos literarios.

Otra es el 'Escenario Cultura accesible' en el Museo Luis de Morales con el Coro Cauri de la ONCE, Flamenco Open a cargo del Centro Internacional de Flamenco Jesús Ortega, el grupo La lotera del barrio e Isidro Arenas, del mítico grupo Tennessee, junto al pianista Pedro Monty, y dirigido a acercar el disfrute de la cultura a todos, ya sean personas con movilidad reducida o con problemas de audición, estos últimos mediante mochilas vibratorias, además de contar con intérpretes de lengua de signos.

El concejal delegado de Cultura, José Antonio Casablanca, ha presentado este lunes la programación de la Noche en Blanco Badajoz 2026, de la que ha señalado también el espacio expositivo de las Casas Consistoriales en el que se dará visibilidad a la calidad artística y al trabajo realizado por alumnos del Instituto Reino Aftasí, los internos del Centro de Menores Vicente Marcelo Nessi o los chicos que trabajan con la Fundación de Magdalena Moriche.

Otro espacio serán los Jardines de la Galera con la experiencia denominada 'Galera Cosmos' con la que se convertirá en un paisaje inspirado en el universo gracias a efectos de luz y sonido; o la Plaza de Santa María con 'Esculturas en Blanco' con piezas escultóricas que forman parte del patrimonio de la ciudad y que han sido adquiridas por el ayuntamiento principalmente gracias a los premios de esta disciplina 'Ciudad de Badajoz'.

DE LA PLAZA DE SAN JOSÉ A LA ALCAZABA O SAN FRANCISCO

Mientras, en la Plaza de San José, que este año se recupera para esta velada cultural tras las obras de remodelación, habrá tres actividades diferentes con dos escenarios, entre un pasacalles de folclore que parte de este espacio para recorrer distintos rincones del Casco Antiguo; microteatro con la obra 'La peluquería canina' con Simón Ferrero y Francis Lucas y un espectáculo de cine y música interpretado al piano por el artista Julián Domínguez.

Dentro del recinto del Alcazaba y en concreto en el entorno de la Ermita de la Consolación se podrá disfrutar asimismo de una recreación histórica en torno a la figura de doña Catalina Martín López de Bustamante, un personaje que fue "clave" en la historia de Badajoz en la Guerra de la Independencia.

Otra actividad son los escenarios musicales distribuidos en distintos espacios, como la Plaza Alta, el Museo de la Ciudad Luis de Morales, la Plaza de la Soledad, el Claustro de San Agustín o la Plaza de Cervantes, así como el Claustro de la Concejalía de Cultura o el escenario infantil en San Atón, además de los dos ubicados en la Plaza de San José. En todos ellos, ha explicado el concejal, actuarán grupos y artistas principalmente locales, en una noche en la que el Paseo de San Francisco volverá a acoger actividades circenses.

También habrá talleres tanto en San Atón, como en San Francisco, la Plaza Minayo, la Plaza López de Ayala o la Biblioteca Municipal de Santa Ana; así como exposiciones en el Museo Luis de Morales, en el espacio cultural Santa Catalina o en el Archivo Histórico Municipal; o la apertura de los monumentos más característicos y notables como el palacio municipal, la Ermita de la Soledad, el edificio La Giralda, la Alcazaba, la Galería de fusileros o la Catedral, esta última coincidiendo con el inicio, en septiembre, de las conmemoraciones por su 750º aniversario.

Casablanca ha destacado igualmente los organismos e instituciones que también se suman al Ayuntamiento de Badajoz para organizar actividades durante La Noche en Blanco o las salas de arte y espacios multidisciplinares que se muestran en esta velada, y ha agradecido la colaboración de todos ellos y especialmente a la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, el Teatro López de Ayala, Fundación Caja Badajoz, la Guardia Civil o a la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, entre otros.

Sobre el cartel de este año, una obra del artista Luis Fano, el edil de Cultura ha destacado que predominan las letras de 'La Noche en Blanco' como protagonista de la imagen y en tonos blancos, mezclado con colores que muestran la diversidad cultural de la ciudad y estrellas que marcan las distintas disciplinas con un cielo de fondo en el que también se ven líneas que simulan el 'skyline' de Badajoz con algunos de sus monumentos más característicos.

Por último, ha cifrado en más de 100.000 las personas que esperan que podrán disfrutar de esta Noche en Blanco, a la par que ha destacado que en la edición de 2025 fueron también 66 espacios pero unas 170 las actividades, menos que en esta ocasión dado que han reforzado algunos como los talleres de la Plaza de Minayo, además de los dos escenarios de la Plaza de San José.