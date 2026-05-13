Noches de Santa María de Plasencia concluye este viernes con el concierto de Argentina en la plaza de la catedral

La artista flamenca Argentina actúa este viernes en la plaza de la catedral de Plasencia para clausurar el programa Noches de Santa María - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 13 (EUROPA PRESS)

El programa cultural Noches de Santa María de Plasencia concluye una exitosa edición con el flamenco de la artista Argentina, una de las voces de referencia de este género musical. Este concierto será el próximo viernes 15 de mayo, en la Plaza de la Catedral, a las 21,30 horas, y la entrada es gratuita.

Con esta actuación se pone fin a un programa que cada año organiza la Diputación Provincial y que, este año, ha contado con seis conciertos de artistas como los cantautores extremeños Luis Pastor y Chloé Bird; el artista portugués João Afonso; el cubano Ariel Brínguez o el swing y jazz que ha llegado de la mano de los también extremeños Anam Camerata, que se unen a la banda Swing Ton ni Song, además de la participación de la Banda Sinfónica Provincial.

Como broche final se presenta el concierto de Argentina, una de las voces más internacional del flamenco actual, con un amplio repertorio y una variada puesta en escena. La presencia de la cantante en escenarios como el 'Oslo World Music Festival' (2013); el 'Walt Disney Concert Hall' de Los Ángeles (2014) o el 'Festival Flamenco de Lisboa' (2015) han consolidado su proyección internacional.

La artista cuenta en su haber con dos nominaciones en los 'Latin Grammy Awards' de Las Vegas (EEUU), por sus discos 'Un viaje por el cante', en 2013, y por 'Sinergia', en 2015.

En Plasencia, la artista presentará 'Flamenco, Copla y Fado', un encuentro único donde estas tres expresiones musicales se abrazan para contar historias que duelen y curan. "Cantaré en un lugar mágico, bajo el cielo de la Plaza de la Catedral... Solo quiero que vengáis con el corazón abierto. Lo demás, lo pondrá la música", ha expresado Argentina en sus redes sociales.