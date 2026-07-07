La nómina del Ingreso Mínimo Vital llega en junio a 32.586 hogares de Extremadura en los que conviven 98.792 personas

Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ofrece una rueda de prensa tras la firma del convenio de traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), en el Palau de la Generalitat, a 24 de julio de 2024, en Barcel - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en junio a 32.586 hogares extremeños en los que viven 98.792 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

La cuantía media de la prestación es de 428,70 euros por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 15,13 millones de euros.

En el mes de junio, hay 5.185 prestaciones activas más de las que había hace un año, lo que supone un incremento del 18,92 por ciento. En esos hogares conviven 15.264 beneficiarios más que los registrados en junio de 2025 (+18,27 por ciento).

En términos acumulados desde junio de 2020, cuando se puso en marcha esta prestación, en plena pandemia, el IMV ha llegado en Extremadura a 46.346 hogares y ha protegido a las 135.737 personas que forman parte de ellos; 56.619 de ellos son niños, niñas y adolescentes, el 41,71 por ciento del total.

Desde la entrada en vigor de esta política, la Seguridad Social ha destinado 653,13 millones de euros al abono de las nóminas de las prestaciones del IMV en Extremadura.

Mientras, en el conjunto nacional el Ingreso Mínimo Vital ha llegado en junio a 860.458 hogares en los que viven 2.627.344 personas.

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