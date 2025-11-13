El norte de Cáceres tendrá este viernes aviso amarillo por lluvias, que podrían dejar 40 litros en doce horas

Archivo - Personas caminan por la calle con paraguas - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta amarilla por lluvias en el norte de Cáceres desde las 06,00 horas a las 23,59 horas de este viernes, día 14.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, en el norte de Cáceres se pueden producir precipitaciones acumuladas de 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

El 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos.

Asimismo, en casa, se aconseja mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua y, en caso de necesidad, ponerse en contacto con el 112, ha informado la Junta en nota de prensa.