Alerta amarilla para este viernes en el norte de la provincia de Cáceres - AEMET
CÁCERES, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El norte de la provincia de Cáceres activará de nuevo la alerta amarilla por lluvias este viernes, 13 de noviembre, cuando podrán acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.
Ante esta previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el 112 de Extremadura activará la alerta amarilla por lluvias en esta zona a las 12,00 horas de este viernes, y permanecerá hasta las 23,59 horas.