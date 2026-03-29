El norte de la provincia de Cáceres, en alerta amarilla hoy por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora

Alerta amarilla en el norte de Cáceres por rachas de viento, a 29 de marzo de 2026. - AEMET

MADRID/PLASENCIA (CÁCERES), 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Centro 112 Extremadura han activado la alerta amarilla en el norte de la provincia de Cáceres por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Según detalla AEMET en su página web, la alerta se mantendrá hasta las 21,00 horas de este domingo y el viento soplará de componente norte con zonas a sotavento en la parte oriental.

El resto de la región permanece sin cambios, con cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes altas por la tarde. Las temperaturas oscilarán de los 20 a los 6 grados en Badajoz y de los 16 a los 4 grados en Cáceres. El viento tendrá componente noreste, de carácter flojo o moderado.

También el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado el nivel amarillo de alerta y ha recomendado a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento, para que revisen y presten especial atención a andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo en su caso el acceso a aquellas zonas que puedan representar un riesgo.

A la ciudadanía en general, el 112 recomienda guardar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como toldos, tiestos, etcétera, y evitar protegerse en muros. En caso de tener que circular por carretera, ha pedido que se preste atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen, y al pasar por túneles o viaductos.

AVISOS EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Extremadura se suma a las otras diez comunidades autónomas en aviso este domingo por rachas de viento: Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Entre ellas, los mayores niveles de alerta se encuentran en Cataluña, de nivel rojo por viento en Barcelona y su Prepirineo y en Girona y su Pirineo, debido a rachas máximas de 140 km/h en viento de componente norte, a lo que se suman avisos naranjas por nevadas y viento en el litoral.

(Más información en Europa Press)