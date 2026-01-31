El norte de la provincia de Cáceres permanecerá este domingo y lunes en alerta amarilla por lluvias

Archivo - Una mujer camina bajo la lluvia protegida por un paraguas. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará este domingo la alerta amarilla por lluvias en el norte de la provincia de Cáceres, donde se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

El aviso se mantendrá activo desde las 18,00 horas de este domingo, 1 de febrero, hasta las 11,59 horas del lunes, día 2, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Ante esta situación, se recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento de su ayuntamiento para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos.

Del mismo modo, en casa se aconseja mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua y, en caso de necesidad, ponerse en contacto con el teléfono de Emergencias 112.