Una nueva operación policíal con cinco controles en el Casco Antiguo de Badajoz se salda con un detenido

La Policía Nacional - POLICÍA

BADAJOZ, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarrollado una nueva operación policial en Badajoz con cinco controles en varios puntos del Casco Antiguo de la ciudad, en los que fueron identificadas 52 personas, se controlaron 15 vehículos y levantado cinco actas, y hay un detenido por conducir sin permiso.

Se trata de la 'Operación Amparo' que se desarrolló en la tarde de este pasado jueves en el Casco Antiguo de Badajoz, dirigido principalmente a la vigilancia de posibles puntos de venta de droga y a la prevención de hechos delictivos en esta zona de la ciudad.

Durante la actuación cerró el perímetro comprendido entre la Plaza de España, las Cuatro Esquinas, Plaza de Cervantes y la Puerta de Trinidad, donde se establecieron cinco controles policiales, un despliegue que ha reforzado la presencia de agentes tanto en los accesos como a pie en el interior de la zona delimitada, según informa la Policía Nacional en nota de prensa.

Así, en la operación han participado 14 componentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y 10 efectivos de Radiopatrullas, mientras que en la zona delimitada por los cinco controles se han desplegado 4 motocicletas de UPR y tres patrullas de esta unidad que han actuado a pie dotados de arma larga y dos guías caninos.

Como resultado de la actuación, se ha identificado a 62 personas y controlado 15 vehículos, se han levantado cinco actas por tenencia de armas blancas y de estupefacientes, y se ha detenido a una persona por conducir careciendo de permiso.

Destaca la Policía Nacional que la Operación Amparo da continuidad a la línea de actuación iniciada con la Operación Bastión, desarrollada recientemente en el Cerro de Reyes de Badajoz, y que responden al objetivo de prevenir delitos mediante una mayor presencia policial en zonas concretas de la ciudad donde exista mayor incidencia delictiva.

Explica que estas actuaciones se producen tras numerosos sucesos ocurridos estos meses atrás en determinados puntos de la ciudad, y con las que además de intentar prevenir nuevos incidentes, la presencia visible de los agentes busca reforzar la tranquilidad de los vecinos y su confianza en la Policía Nacional.