El nuevo consejero de Cultura cree que la Cruz de los Caídos de Cáceres reúne los requisitos de Bien de Interés Cultural

El Consejero De Cultura, Turismo Y Deportes, Laureano León, Comparece Ante Los Medios En El Patio De La Asamblea De Extremadura. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha señalado que, desde su apreciación personal, la Cruz de los Caídos de Cáceres reúne los requisitos para ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC), cuyo expediente se encuentra en tramitación.

Así lo ha indicado León en declaraciones a los medios de comunicación en respuesta a las preguntas de los periodistas antes de comparecer, a petición propia, ante la Comisión de Cultura, Turismo y Deportes de la Asamblea de Extremadura, para informar sobre las líneas generales de actuación de dicha consejería.

Preguntado sobre las primeras medidas a adoptar por su departamento y, en concreto, si entre ellas se encuentra la tramitación del expediente para la declaración del monumento como BIC, ha señalado que "es un proceso que está en marcha" y que, como tal, seguirá "como hasta ahora".

Una vez concluida la formalización de dicho expediente, será declarada como BIC si reúne los requisitos, y en este sentido ha señalado que su valoración personal es que así es. "Desde luego mi apreciación es que sí reúne las condiciones", ha insistido, pero no obstante ha emplazado a la resolución definitiva "conforme a los informes técnicos".

Cabe recordar que la Cruz de los Caídos ha provocado un enfrentamiento institucional entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres, gobernado también por el PP, que defienden la continuidad de la cruz ubicada en la Plaza de América de la capital cacereña, con el Gobierno central, después de que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática emitiera una resolución oficial por la cual incluye este monumento en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y ordena su retirada inmediata del espacio público.

QUE ACTÚE LA JUSTICIA CON ZAPATERO

Por otro lado, preguntado por la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por la presunta trama de la compañía Plus Ultra, ha pedido "que actúe la justicia".

Laureano León, que también es presidente del PP provincial de Cáceres, ha apuntado hacia el PSOE al reclamarle una "reflexión", porque "viene haciendo un ejercicio de hipocresía política bastante grande, con una doble vara de medir, exigiendo para el resto lo que no exigen para sí mismos".

"Que actúe la justicia", ha insistido, porque "en muchas ocasiones" debería "actuar bastante más" para cumplir con "eso que pregonan tanto".