El nuevo jefe de la Guardia Civil en la región aboga por las NNTT y los avances en innovación aplicados a la seguridad

Toma de posesión del nuevo jefe de la Guardia Civil en Extremadura, Andrés Velarde Tazón - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jefe de la zona de la Guardia Civil de Extremadura, Andrés Velarde Tazón, ha señalado la "necesaria" adaptación a un entorno "incierto y cambiante deudo de una situación altamente variable en el entorno global".

Ello hace "necesaria" la utilización y desarrollo de nuevos equipos, procedimientos y tecnologías que permitan estar "a la vanguardia" de las nuevas posibilidades con los mejores avances en innovación aplicados a la seguridad y que les permitan estar "en cualquier punto atendiendo con la máxima celeridad todas las necesidades requeridas".

Los nuevos equipos a través de SIGO Movilidad permiten recoger denuncias ciudadanas y tener la oficina "en cualquier sitio", las futuras Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano y las modernas antenas de comunicación satelitales, que se unen a los procedimientos de cita previa y denuncias telemáticas ON RED, les permitirán así avanzar en este camino de ofrecer el servicio al ciudadano "allí donde lo necesita".

Así lo ha señalado durante su intervención en la toma de posesión celebrada en la Plaza de Santo Domingo junto a la Comandancia de la Guardia Civil en Badajoz, presidido por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que ha trasladado a Velarde que, además de coordinar y facilitar el trabajo entre ambas provincias, que le consta que están "muy bien engrasadas", no debe descuidar la atención a los hombres y mujeres a su cargo, "el principal activo" con el que cuenta el cuerpo y con quienes tendrá que afrontar los principales desafíos de la seguridad.

En este sentido, la directora general de la Guardia Civil ha citado la igualdad y la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres "por el simple hecho de serlo", y ha destacado que se trata una prioridad para la institución y que en los cuatro meses de este año han sido 16 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y tres menores han sido víctimas de la violencia vicaria en el país.

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