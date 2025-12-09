Las obras de construcción de la fase 1 del Centro de Cuidados Continuados de Llerena se contratarán por 9 millones

MÉRIDA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes la contratación de las obras de construcción de la fase 1 del Centro de Convalecencia y Cuidados Continuados para personas mayores y de referencia comarcal de Llerena, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un importe de 9.082.218,87 euros.

El centro contará, por un lado, con un área residencial con unidades de convivencia destinadas a las personas mayores en situación de dependencia que faciliten en la medida de lo posible su estancia en un entorno "hogareño y participativo, promoviendo las actividades y la gestión de la propia vida", señala el Ejecutivo regional.

Por otra parte, dispondrá de un área de cuidados y convalecencia, que será independiente del área residencial y donde se prestará asistencia sanitaria en régimen de hospitalización de media estancia a personas mayores con procesos que por su complejidad no puedan ser prestados en su domicilio habitual, bien sea este su casa o una residencia y que requieran de un proceso de recuperación de la salud en un entorno medicalizado.

La asistencia sanitaria en estas unidades incluirá los cuidados del enfermo, el tratamiento y control de sus procesos patológicos, el diagnóstico y tratamiento de posibles complicaciones y la rehabilitación de las funciones perdidas que sean reversibles.

Con este proyecto se pretende, además, "contar con un nuevo centro residencial público, de tamaño y diseño adecuado, necesario para la transformación de los servicios sociales especializados en el cambio de modelo de atención residencial en Extremadura".

CONVENIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de los acuerdos de prórroga, para el año 2026, de los convenios de colaboración suscritos con diversas mancomunidades y ayuntamientos para la prestación de servicios de atención social básica, por un importe total de 4.405.335'33 euros con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

En concreto, estos convenios se firmarán con la Mancomunidad Sierra de Gata, la Integral de Servicios 'La Serena Vegas Altas', Mancomunidad Tajo-Salor, Siberia, Vegas Bajas del Guadiana II, y La Serena.

También se firmarán con los ayuntamientos de Alconchel, Cheles, Higuera de Vargas, Táliga; Miajadas; Trujillo; Valencia de Alcántara; Fuente del Maestre; Alía, Berzocana, Cañamero, Guadalupe, Logrosán; Cáceres; Badajoz; La Codosera, San Vicente de Alcántara y Villar del Rey.

Estos convenios permiten seguir ofreciendo información, valoración y orientación a las necesidades y demandas de la población en materia de servicios sociales, una prestación que han venido ofreciendo las entidades locales de la región por sí solas o a través de fórmulas de gestión compartida.