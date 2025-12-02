El Observatorio del río Tajo en Monfragüe (Cáceres) permite ver en tiempo real la evolución del entorno y su fauna

EL CHT pone en marcha el Observatorio del río Tajo en Monfragüe (Cáceres) que permite ver en tiempo real la evolución del entorno - CHT

CÁCERES 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha inaugurado el Observatorio del río Tajo a su paso por Monfragüe (Cáceres), una emisión en tiempo real que permite ver de forma continuada un tramo del eje principal de este río en uno de los espacios de mayor valor medioambiental de la demarcación hidrográfica.

El principal objetivo de esta cámara es documentar, con fines divulgativos y científicos, el estado y la evolución de esta masa de agua, incluyendo la vegetación de ribera y la fauna asociada que incorpora algunas de las especies más emblemáticas de la cuenca del Tajo, como son el buitre leonado, el buitre negro, el alimoche, la cigüeña negra, el halcón peregrino o el águila real.

Esta tecnología permite dicha actividad sin perturbar el entorno, constituyendo una oportunidad única para disfrutar de un tramo tan emblemático del río Tajo con la máxima calidad y desde cualquier lugar del mundo. El proyecto ha contado con la colaboración y autorización del Parque Nacional de Monfragüe, así como con el apoyo técnico de la organización Directo Natura.

Tras los primeros días de funcionamiento del nuevo Observatorio del Río Tajo se ha podido observar cómo diversos ejemplares de buitre leonado (Gyps fulvus) han comenzado la época reproductiva, que tiene lugar en la estación de otoño.

Durante este periodo los machos realizan su cortejo, como se puede observar en el vídeo, lanzándose con las garras, peleándose entre ellos, emitiendo silbidos intensos y finalmente logrando los tan ansiados arrumacos. Las parejas nidifican en zonas rocosas empleando palos, paja, lana y otros materiales.

La densidad de buitre leonado es alta y la disponibilidad de cortados escasa, por lo que ocupa con frecuencia nidos de otras especies rupícolas. La puesta tiene lugar entre mediados de enero y mediados de febrero, y consta de un solo huevo de color blanco, en ocasiones moteado ligeramente.

Desde esta cámara se podrán ver las primeras crías de buitre leonado y la llegada de otras especies como el Alimoche (Neophron Aegypius) o la Dama del Río, la Cigueña Negra (Ciconia nigra), etc.

PRÓXIMA FIO

En la próxima Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que tendrá lugar en las proximidades del Observatorio del río Tajo en Monfragüe entre el 27 de febrero y el 1 de marzo de 2026, la CHT volverá a estar presente para presentar y compartir los primeros resultados de este proyecto en esta feria, considerada como una de las más importantes de Europa en el ámbito del turismo de naturaleza.

Durante los últimos años la CHT ha movilizado recursos destinados a implementar programas y a desarrollar novedosas actividades y actuaciones en el ámbito de la educación ambiental tales como: la mejora del servicio y de las instalaciones del Centro de Educación Ambiental del Río Tajo en Cazalegas (Toledo) y del Centro de Interpretación del Río Tajo en Zaorejas (Guadalajara).

También se han proyectado nuevas infraestructuras y actuaciones para la educación ambiental en la demarcación como el nuevo Centro de Interpretación de Alcalá de Henares (Madrid) o la publicación de diferentes guías y documentales sobre la riqueza de las Reservas Naturales Fluviales.

Recientemente ha comenzado la segunda edición del concurso 'Exploro mi Río: mi tesoro de agua cercano', que se lleva a cabo en los centros escolares de la demarcación que han solicitado convertirse en investigadores y divulgadores del tesoro del agua.

Además, el programa 'Explora con el Tajo' está destinado a la ciudadanía y promueve un conocimiento más cercano a las labores de la Confederación Hidrográfica del Tajo y de los valores ecológicos que alberga la cuenca.