Los ocupados del sector turístico español caen un 2,3% en Extremadura en el tercer trimestre del año en tasa interanual

MADRID/MÉRIDA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de Extremadura ha registrado 36.530 trabajadores ocupados en el sector del turismo en el tercer trimestre de 2025, lo que supone un 2,3 por ciento menos respecto al mismo periodo del año pasado, según datos de la Encuesta de Población Activa del INE, recogidos por Turespaña.

En concreto, en la región se han contabilizado en el sector turístico en el tercer trimestre de este año 27.594 asalariados (un 3,6 por ciento menos en tasa interanual), y 8.936 autónomos (un 2 por ciento más).

A su vez, en el conjunto nacional el sector del turismo ha superado los tres millones de trabajadores ocupados en el tercer trimestre de 2025, lo que supone un aumento del 2,2 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, es decir, 66.768 empleados más, según datos de la Encuesta de Población Activa del INE, recogido por por Turespaña.

Entre julio y septiembre, los trabajadores vinculados al turismo han constituido el 13,8 por ciento del empleo total de la economía española. Además, el porcentaje de parados sobre activos ha sido del 7,5 por ciento, lo que representa 0,6 puntos porcentuales menos, mientras que la tasa de paro se ha situado en el 10,5 por ciento en la economía nacional.

Por distribución territorial, ha aumentado la cifra de ocupados en diez comunidades autónomas. Entre ellas, el número de ocupados ha crecido en Madrid, un 8,6 por ciento; en Andalucía, un 16 por ciento; en Valencia, un 3,2 por ciento; en Baleares, un 0,7 por ciento; y en Canarias, 4,1 por ciento; mientras que ha caído en regiones como Cataluña, un 11,9 por ciento.

En cuanto a la cifra de asalariados, las principales actividades turísticas han experimentado crecimientos, excepto en hostelería. Así, en este subsector han descendido un 1,6 por ciento los ocupados, debido a la evolución negativa de los servicios de comidas y bebidas (-3,4 por ciento). En agencias de viaje la variación ha sido, en cambio, positiva, del 8,7 por ciento, al igual que en el transporte de viajeros (un 0,3 por ciento más).

Los ocupados asalariados en turismo en este periodo han ascendido a 2,64 millones, registrando un aumento interanual del 3,6 por ciento. Continúan así las subidas interanuales de los diecisiete trimestres anteriores.

Estos asalariados han mostrado aumentos en transporte de viajeros (3,7 por ciento), así como otras actividades turísticas (13,3 por ciento). Dentro de otras actividades turísticas, las agencias de viajes han experimentado un incremento del 1,1 por ciento. La tasa de asalarización (asalariados/ocupados) ha sido del 85,7 por ciento, lo que significa 1,1 puntos porcentuales más que la del tercer trimestre del año anterior.

TAMBIÉN SUBE LA JORNADA COMPLETA

Además, los asalariados en el sector con contrato indefinido (80,9 por ciento) han subido un 4 por ciento interanualmente, lo que supone la decimoséptima subida consecutiva en España. Por su parte, los asalariados con contrato temporal han registrado un incremento del 2,1 por ciento.

En este sentido, la tasa de temporalidad (asalariados con contrato temporal/total de asalariados) ha sido del 19,1 por ciento para el turismo, 0,3 puntos porcentuales inferior a la del mismo periodo del año anterior.

En relación al tipo de jornada, los asalariados con jornada completa han representado el 78 por ciento del total de asalariados y han experimentado una subida del 1,9 por ciento.

Por último, los autónomos en turismo han sido 442.587, con un descenso de un 5,4 por ciento frente al mismo periodo del año anterior, con bajadas en hostelería (-9,2 por ciento) y transporte de viajeros (-11,6 por ciento) y un aumento en otras actividades turísticas (13,4 por ciento).