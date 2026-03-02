La oferta pública de caza de la Junta de Extremadura recibe 8.010 solicitudes, un 15% más que en la temporada anterior

Caza mayor - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oferta pública de caza de la Junta de Extremadura para la temporada 2026/27 ha recibido 8.010 solicitudes, una cifra un 15 por ciento superior a la de la campaña anterior, en la que fueron 6.990, según los datos registrados en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que celebrará el sorteo para adjudicar las plazas el próximo miércoles, día 4, a las 10 horas en la Biblioteca Pública del Estado 'Jesús Delgado Valhondo' de Mérida.

Del total de solicitudes, 704 han sido presentadas por aficionados locales, 3.890 por autonómicos y 3.416 por nacionales, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Hay que recordar que estos permisos se reparten teniendo en cuenta dónde vive el solicitante, de modo que el 50 por ciento de las autorizaciones son para cazadores locales, el 40 por ciento para los empadronados en Extremadura y el 10 por ciento restante para los de otras comunidades autónomas, según recoge la ley 14/2010 de Caza de la región.

Los aficionados locales que optan a estos permisos residen en los municipios donde se ubican los distintos espacios cinegéticos como Alía, Cañamero, Cilleros, Fuenlabrada de los Montes, Guijo de Santa Bárbara, Helechosa de los Montes, Herrera del Duque, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, Viandar de la Vera, Tornavacas, Villar del Pedroso y Villarta de los Montes.

Las acciones se celebrarán en las reservas regionales de caza de La Sierra (Gredos) y Cijara (La Siberia), los cotos regionales de Matallana, Gargantilla y Cañamero, y la zona de caza limitada gestionada de Valdecaballos de Arriba.

En total, se concederán 515 permisos, de los que 470, esto es, un 91 por ciento, serán para monterías. El resto son para recechos y se reparten 24 para macho montés (ocho para machos y 16 para hembras), 16 de venados, cuatro para gamos y uno para muflón.