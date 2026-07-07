Las Oficinas de Turismo de Mérida atendieron a 116.052 turistas en el primer semestre del año, un 13,6% más

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MÉRIDA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas de turismo municipales de Mérida han atendido a un total de 116.052 turistas en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 13,6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Así se recoge en el Informe Comparativo elaborado por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Mérida, que achacan este incremento a "dos hitos fundamentales" del calendario local, que tienen una "notable capacidad de atracción de visitantes", como son la Semana Santa y Emerita Lvdica.

El delegado de Turismo, Felipe González, ha destacado que este incremento en 13.914 turistas con respecto al primer semestre de 2025 confirma una tendencia al alza "que evidencia la eficacia de las acciones de promoción desarrolladas y la consolidación de la ciudad como destino turístico".

En ese sentido, González ha resaltado que Mérida ha consolidado su posición como destino turístico de referencia durante la primera mitad del año, "registrando un crecimiento significativo en la afluencia de visitantes".

En concreto, y según los datos recogidos en el Informe Comparativo del Primer Semestre de 2026 las oficinas de información municipales atendieron a 116.052 turistas, un 13,6 por ciento más, cuando se contabilizaron 102.138 personas.

AUMENTAN LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS

"La evolución de la actividad turística en Mérida durante los primeros seis meses del año muestra un crecimiento equilibrado entre el mercado doméstico y el extranjero", ha destacado el delegado de Turismo, quien ha señalado que el turismo nacional continúa siendo el principal motor del sector, con un total de 86.639 visitantes, un 14,1 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el turismo internacional ha experimentado un aumento del 12,4 por ciento, alcanzando los 29.413 visitantes frente a los 26.172 del año anterior, según los datos aportados en nota de prensa por el Ayuntamiento de Mérida.

Así, en el ámbito nacional, tres comunidades concentran el grueso de las llegadas a la ciudad, que son Andalucía, con el 21,58 por ciento de los turistas que llegan a la ciudad; la Comunidad de Madrid, con el 20,80 por ciento, y la propia Extremadura, con el 10,22 por ciento.

En cuanto al mercado internacional, Portugal se mantiene como el principal emisor con un 24,29 por ciento, favorecido por la proximidad geográfica, mientras que Francia y Estados Unidos se consolidan como mercados estratégicos con un 9,71 y un 9,08 por ciento del total internacional, respectivamente.

Ante estos datos, el delegado de Turismo ha subrayado que "la dinamización turística del semestre ha estado estrechamente vinculada a dos hitos fundamentales del calendario local que poseen una notable capacidad de atracción de visitantes como son la Semana Santa y Emerita Lvdica".

Así, la Semana Santa se consolidó como uno de los mayores reclamos y durante esos días las oficinas de turismo atendieron a 13.946 visitantes nacionales (un 6,26 por ciento más que en 2025), mientras que Emerita Lvdica, celebrada entre el 18 y el 24 de mayo, atrajo a 7.643 visitantes a los puntos de información municipal.

"Estos resultados refuerzan el posicionamiento de Mérida y su capacidad para generar riqueza local a través de su patrimonio y la celebración de estos grandes eventos ha contribuido a incrementar la ocupación turística y consolidar la oferta cultural y patrimonial como uno de los principales motores de atracción de visitantes", ha concluido Felipe González.