Las ONGD de Extremadura advierten que el recorte en cooperación pone en riesgo vidas y piden una rectificación

CÁCERES, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de ONGD de Extremadura, que engloba a 51 asociaciones del tercer sector en la región, ha advertido que el recorte que se ha producido en cooperación en la Junta de Extremadura pone en riesgo muchos proyectos y vidas en diferentes países, además de puestos de trabajo en las asociaciones y empresas que trabajan en los programas que se desarrollan, porque tendrán que despedir a muchos de sus empleados.

Varios representantes de ONGD de la región han ofrecido este martes una rueda de prensa en Cáceres para poner en relieve que esto "va mucho más allá de cifras" y de una partida presupuestaria, porque "lo que está en juego es qué tipo de Extremadura es la que queremos ser y qué imagen es la que queremos proyectar hacia el exterior", ha señalado la presidenta de la Coordinadora de ONGD Extremadura, Lidia Rodríguez.

Las asociaciones han pedido una rectificación al Gobierno extremeño y la "recuperación inmediata de la política pública de cooperación internacional de Extremadura como una política social más de nuestra región". Reclaman una financiación "estable, suficiente y previsible que permita poner en marcha la Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura "como una hoja de ruta real".

Asimismo, piden la apertura de un proceso de diálogo "sincero" con las organizaciones sociales, las entidades de cooperación y todos los actores implicados para "frenar el desmantelamiento de la cooperación extremeña". Solicitan "un compromiso firme de todas las fuerzas políticas para proteger una política pública que durante años ha sido motivo de consenso, responsabilidad y orgullo para Extremadura".

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