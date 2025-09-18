El Open de pádel solidario Mi Princesa Rett se disputa este fin de semana en Badajoz con más de 200 jugadores

BADAJOZ, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El VIII Open de pádel solidario Mi Princesa Rett se disputa del 19 al 21 de septiembre en las Instalaciones de Pádel Indoor 'La Cañada' de Badajoz con la participación de más de 200 jugadores y un elevado porcentaje de jugadoras femeninas.

Una cita con el deporte y la solidaridad que ha sido presentada este jueves por el presidente de la Asociación Mi Princesa Rett, Francisco Santiago; el gerente de Pádel Indoor 'La Cañada', Chapu Moreno; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo; y el director gerente de la Fundación Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, José Alberto Cacho.

En su intervención, Francisco Santiago ha animado a acompañarles en este Open de pádel solidario que se celebra con la colaboración de Padel Indoor 'La Cañada', la Fundación Municipal de Deportes y la Fundación de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, gracias a los cuales pueden llevarlo a cabo, dado que se trata de un torneo de "gran envergadura" y, con estos apoyos, pueden conseguir que los fondos recaudados sean íntegros para la Asociación Mi Princesa Rett.

Desde esta última, ha explicado, procuran que todos los proyectos que impulsan sean familiares y que la gente conozca a las 'princesas' y la labor de la asociación, ante lo que ha invitado, tanto a los jugadores de pádel como a las familias, a que puedan colaborar con ellos, conocerles y saber qué es el Síndrome de Rett.

Por su parte, Chapu Moreno ha destacado respecto a la parte técnica de la que se encarga 'La Cañada' que el torneo ha sido un "éxito de participación" con 240 jugadores y lista de espera, ante lo que ha explicado que todos los años se completan las inscripciones, en esta ocasión con "bastantes días" de antelación e "incluso" con lista de espera por si alguien se lesiona a última hora y no puede jugar.

También ha señalado su objetivo solidario, que cada año "va a más" y que está consolidado dentro del circuito extremeño de pádel, a la vez que ha agradecido a todos los participantes que hayan puesto "su granito de arena" para poder seguir ayudando a la Asociación Mi Princesa Rett.

El torneo comienza el viernes por la tarde y las finales están programadas para el domingo. Durante todo el evento, ha apuntado, habrá una tómbola que montan desde Mi Princesa Rett para conseguir una mayor recaudación para la causa, y el domingo también tendrá lugar una barbacoa solidaria.

SOLIDARIDAD, INCLUSIÓN Y DEPORTE FEMENINO

A su vez, Juan Parejo ha recordado que este pasado fin de semana ha sido solidario en Badajoz, cuando se agotaron todos los dorsales en la Carrera contra el cáncer, y que este próximo volverá a serlo, así como de deporte y de diversión, el domingo con el Desafío San Fernando a favor de Cruz Roja y el viernes, sábado y domingo con este Open de pádel Mi Princesa Rett, ante lo que ha mostrado su satisfacción por la implicación de los deportistas en la capital pacense, con todas las inscripciones agotadas en el caso de este último y más de 110 parejas.

También ha querido felicitar a Mi Princesa Rett por la "enorme" labor que hacen de concienciación, de apoyo asistencial a las familias y de acompañamiento a los enfermos, "sobre todo" tratando de hacerlo a través de la cultura y del deporte.

Finalmente, José Alberto Cacho ha calificado de "auténtico placer" colaborar con la Asociación Mi Princesa Rett en este torneo de pádel, a través del cual responden a dos de los objetivos que tiene la Fundación Jóvenes y Deporte, como el de la solidaridad y la inclusión, esta última uno de sus "pilares fundamentales" a través de un calendario inclusivo que se ha convertido en "pionero" a nivel nacional.

También colaboran y trabajan en la participación de las mujeres en las competiciones deportivas, respecto a lo cual ha apuntado la amplia participación de parejas femeninas en este torneo de pádel y la importancia de la implicación de la mujer en este tipo de citas; al tiempo que ha agradecido la labor de Mi Princesa Rett y su implicación con las familias de Badajoz, de Extremadura y de cualquier punto de España que necesite de asociación dedicada a la atención de las niñas que padecen este síndrome.