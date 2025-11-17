La ópera llega a Valdivia este sábado precedida de una jornada que incluye una exposición y presentación de proyectos

MÉRIDA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Ópera Rural de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura y de la Diputación de Badajoz llega este próximo sábado, 22 de noviembre, a la localidad de Valdivia, con una completa jornada de actividades que culminará con la representación de 'Una noche en la ópera', a las 21,30 horas, en la Casa de la Cultura.

Antes de la actuación se celebrará una completa jornada cultural abierta a toda la ciudadanía bajo el título "El camino de la lírica: La Comedia del Arte en la cultura popular", que se celebrará este miércoles 19 de noviembre a partir de las 17,00 horas, también en la Casa de la Cultura, con entrada es libre.

Este encuentro reunirá a directores, cantantes y especialistas para ahondar en la pervivencia de los personajes y arquetipos de la comedia del arte en la actualidad. El programa incluye una ponencia marco, una mesa redonda con parte del elenco de la ópera, la presentación de los proyectos educativos y participativos desarrollados en las Vegas Altas y, como cierre, un ensayo abierto donde el público podrá asomarse a las entrañas del proceso creativo.

Durante la jornada se inaugurará además la exposición de ilustraciones del proyecto "Ópera Prints", en la que se dará a conocer a la persona ganadora, informa la Diputación de Badajoz.

Ópera Rural apuesta por un modelo de creación accesible y comunitaria, implicando al territorio a través de acciones educativas como Cuentóperas, que ha celebrado sesiones en centros escolares de Zurbarán, Entrerríos y Valdivia; Ópera Creativa, con un taller de autoedición y diseño del programa de mano; y Ópera Prints, una convocatoria de ilustración para la ciudadanía.

La representación de 'Una noche en la ópera' reunirá a un "elenco joven, profesionales de prestigio y un equipo artístico comprometido con acercar el género a nuevos públicos", detalla la institución provincial.

Valdivia se dispone, así, a vivir una semana en la que la ópera "dejará de ser un arte lejano para ocupar calles, colegios y escenarios", con una gran función que promete "emoción, música y una puesta en escena vibrante".

Las entradas para el gran estreno se podrán recoger a partir de este lunes en el Ayuntamiento de Valdivia, en horario de 9,00 a 14,00 horas, con un precio simbólico de 2 euros que será destinado íntegramente a fines sociales. Para las personas que no residan en Valdivia se ofrece la opción de reservar por teléfono a través del 924832002.