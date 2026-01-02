La operación de tráfico por Fin de Año en Extremadura se salda con 91 accidentes, con 34 afectados y ningún fallecido

Archivo - Un control de velocidad de la Guardia Civil - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha intervenido en 91 accidentes de tráfico durante la operación especial con motivo de los desplazamientos por la festividad del año nuevo, puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico (DGT) entre las 15,00 horas del viernes 26 de diciembre y las 23,59 horas del jueves, 1 de enero de 2026.

De estos 91 accidentes, 28 de ellos se han producido en casco urbano y 63 en vía interurbana; 57 han ocurrido en la provincia de Badajoz y 34 en la de Cáceres.

Como consecuencia de estos sucesos, los facultativos médicos del Servicio Extremeño de Salud (SES) han atendido a 34 personas. De ellas, 25 de ellas han resultado heridas de carácter leve, seis de carácter grave y tres ilesas, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

De igual modo, el Centro 112 Extremadura ha coordinado a un total de 133 efectivos, de los que 37 pertenecían al SES, 61 a la Guardia Civil, 27 a la Policía Local, seis a Bomberos del Servicio de Salvamento y Extinción, y dos a Cruz Roja.