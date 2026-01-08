Organizaciones agrarias convocan tractoradas en carreteras extremeñas en contra de "recortes" de la PAC y los precios

Representantes de organizaciones agrarias extremeñas en rueda de prensa sobre la convocatoria de tractoradas - UPA-UCE EXTREMADURA

MÉRIDA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias UPA-UCE Extremadura, APAG Extremadura Asaja, La Unión Extremadura y Asaja Cáceres convocan tractoradas en cinco carreteras de la región para los próximos días 16 y 23 de enero.

En concreto, los cortes de carretera comenzarán a las 09,00 horas y tendrán lugar en las carreteras N-430; N-432; EX-108, EX-119 y EX-370.

El objetivo de la convocatoria es manifestar el rechazo a los "recortes" de la PAC, a los acuerdos comerciales como Mercosur, y reclamar que todas las administraciones se "impliquen" en garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, entre otros.

Todas las organizaciones agrarias de la región saldrán a la calle porque el panorama actual está llevando al campo extremeño a una "situación insostenible" que pone en "serio peligro" la viabilidad y continuación de las explotaciones familiares agrícolas y ganaderas y, por tanto, "agravará" el despoblamiento de las zonas rurales, argumentan las convocantes.

ARGUMENTOS

En concreto, en rueda de prensa conjunta ofrecida esta tarde en Mérida, las organizaciones agrarias convocantes han advertido de que por sectores los productores extremeños de arroz, maíz o tomate han sufrido el "incumplimiento" de la Ley de la Cadena Alimentaria, mientras que la Junta "miraba para otro lado".

Por eso, las organizaciones agrarias convocantes reclaman que la Administración regional se implique para que se cumpla dicha Ley a través del funcionamiento del observatorio de precios, realizando costes de producción "rigurosos" e inspeccionando para garantizar que se cumple la ley.

Así, para los cultivos de cereales, incluidos el maíz, las organizaciones agrarias extremeñas exigen a la Junta que establezca una ayuda a la producción integrada.

Además, consideran que los acuerdos comerciales como Camboya, Myanmar y Mercosur también suponen una "amenaza" para el campo extremeño.

En el caso del arroz, las organizaciones agrarias extremeñas reclaman la puesta en marcha de una cláusula de salvaguarda "efectiva" ante las importaciones de arroces de países terceros, así como una Ley de Etiquetado que garantice el origen de las producciones.

En esa línea, para la miel también reclaman un etiquetado "claro" que indique el origen de las producciones.

Para el olivar tradicional, reclaman que se incremente el presupuesto de la ayuda en la próxima reforma de la PAC, señalan en nota de prensa las organizaciones convocantes de las tractoradas.

Con respecto a las políticas de sanidad animal, piden una ayuda para las explotaciones extremeñas de ovino que se vieron afectadas por la lengua azul en la campaña pasada y "no han recibido ningún apoyo".

Por todo ello, UPA-UCE Extremadura, APAG Extremadura Asaja, La Unión Extremadura y Asaja Cáceres reclaman una PAC "fuerte", con presupuesto "suficiente" y manteniendo los dos pilares.

"Saldremos a la calle para reclamar lo que es justo y conseguir una igualdad real para todos los agricultores y ganaderos europeos", coinciden las organizaciones agrarias convocantes.