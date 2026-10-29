Osuna reivindica las políticas públicas de igualdad como herramientas "imprescindibles" hacia una sociedad "más justa"

El alcalde de Mérida interviene en unas jornadas - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha reivindicado las políticas públicas de igualdad como herramientas "imprescindibles" para avanzar hacia una sociedad "más justa".

De este modo lo ha indicado durante su participación este jueves, día 29, en la inauguración en la capital autonómica de las II Jornadas 'Tendiendo Puentes por la Igualdad', organizadas por Cruz Roja en Extremadura, donde ha reafirmado el compromiso del ayuntamiento con la igualdad de derechos y oportunidades.

También ha defendido que "una ciudad que apuesta por la Igualdad es una ciudad que apuesta por el bienestar, la justicia social y el futuro de todos sus vecinos y vecinas".

Rodríguez Osuna ha estado acompañado por el portavoz municipal, Julio César Fuster, y la delegada de Igualdad, Ana Aragoneses, en un encuentro que ha reunido a profesionales, entidades y personas vinculadas a la igualdad, los cuidados y el empleo.

En este marco, ha agradecido la organización de este encuentro de reflexión y aprendizaje que aborda cuestiones "fundamentales" para avanzar hacia una sociedad "más justa", y ha reiterado el compromiso municipal con "el empleo, sin duda alguna, los derechos de las mujeres, los cuidados y las oportunidades".

A lo largo de su intervención, Rodríguez Osuna ha subrayado que la igualdad entre hombres y mujeres no sólo se puede quedar en una "declaración de intenciones", sino que tiene que traducirse en políticas públicas, en recursos, en oportunidades y, "sobre todo, en la mejora de la vida de las mujeres".

(((Más información en Europa Press)))