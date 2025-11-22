Pablo López actuará en el Teatro Romano de Mérida el 13 de junio de 2026 en el Festival Stone & Music

MÉRIDA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante Pablo López protagonizará un concierto el próximo 13 de junio de 2026 en el Teatro Romano de Mérida, en el marco del Stone & Music Festival.

Lo hará como parte de su nueva gira 'El Niño del Espacio', siendo esta su única parada en Extremadura y su tercera vez en el festival, tras mostrar su talento y virtuosismo al piano en 2018 y 2020, según recuerda la organización en nota de prensa.

Las entradas saldrán a la venta este próximo martes, 25 de noviembre, a las 11,00 horas, en la web oficial del Stone y en la taquilla física ubicada en la Plaza de España de Mérida, que permanecerá abierta el día 25 en horario de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas.

A este respecto, la organización ha insistido sobre la importancia de adquirir las entradas en los puntos de venta oficiales para evitar problemas.

Cabe señalar que 'El Niño del Espacio' es el primer adelanto del próximo álbum del artista malagueño y también el nombre elegido para la gira con la que promete "dejar huella en todos los escenarios".

De este modo, López se embarcará en un tour por los principales teatros del país con un repertorio que incluye algunos de sus grandes éxitos y las nuevas obras de su álbum.