El Palacio Carvajal de Cáceres se mantendrá cerrado hasta el lunes para ventilar el humo del incendio de un camión

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CÁCERES 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Carvajal de Cáceres va a permanecer cerrado hasta el lunes, 4 de mayo, para continuar las labores de ventilación del humo provocado por un incendio declarado en un camión de fruta que estaba situado en la misma calle.

El incendio se ha producido a primera hora de este sábado provocando una "espectacular" columna de humo, según ha informado la diputación provincial en un comunicado.

Los bomberos de la Diputación Provincial de Cáceres han sofocado el fuego del camión, situado en la calle Amargura, en pleno casco histórico de la ciudad. Tras ello, los efectivos han procedido a la ventilación de humo y al refresco de los edificios aledaños, incluyendo el Palacio Carvajal o la Concatedral, lugar este último que ha tenido que ser desalojado.

No ha habido daños personales, pero el palacio ha quedado clausurado. En un primer momento, el cierre se había decretado para esta mañana y no se descartaba reabrirlo esta misma tarde, aunque finalmente se ha decidido mantener el cierre para continuar con la tarea de ventilación.