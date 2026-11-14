Paola Almodóvar conquista el primer premio del III Concurso de Baile Flamenco por Jaleos Extremeños

Paola Almodóvar gana el III Concurso Internacional de Baile Flamenco por Jaleos Extremeños celebrado en Badajoz, a 13 de noviembre de 2026. - BADAJOZ JALEO WEEK

BADAJOZ 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Paola Almodóvar se ha proclamado ganadora de la III edición del Concurso Internacional de Baile por Jaleos Extremeños que se ha celebrado este pasado viernes en el Teatro López de Ayala de Badajoz.

Almodóvar logró conquistar a público y jurado con una actuación cargada de personalidad, expresividad y técnica. Además, la bailaora granadina obtuvo la Primera estancia formativa para el Ballet Flamenco de Andalucía.

Su propuesta, que contó con el acompañamiento de las voces de Antonio Campos y Abraham Campos, de José Fermín Fernández a la guitarra y de José Cortés 'El Indio' en las palmas de, le ha hecho merecedora del primer premio, dotado con 9.000 euros, según ha informado la organización de del certamen.

Almodóvar lleva trece años bailando en tablaos, teatros y festivales. Ha bailado en festivales como La Caña Flamenca, el Festival de la Bulería o el FEX, el programa de extensión del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, y también lejos de casa: con el Ballet Flamenco de Granada ha girado por Bakú, Dubái, Abu Dabi y China, y en solitario ha actuado en Argentina, Uruguay y Suiza.

Por otro lado, el bailaor argentino Jasiel Nahin se alzó con el segundo premio del jurado, dotado con 4.000 euros y con el Premio Beca para el Ballet Nacional de España, mientras que el bailaor sevillano Adrián Domínguez completó el podio con el tercer premio, dotado con 3.000 euros. Ambos obtuvieron, asimismo, un contrato artístico con el Centro Cultural Flamenco Madrid.

El concurso contó también con un destacado elenco de bailaores: el sevillano Antonio Amaya 'El Petete', reconocido con el Premio Ciclo Pasión por el Flamenco de la Diputación Provincial de Badajoz; la vallisoletana, Paula Bolaños, distinguida con el Primer Premio Beca de Formación del Ballet Nacional de España y Segunda Estancia formativa en el Ballet Flamenco de Andalucía; y la bailaora francesa, María Clastre.

EL JURADO

Por su parte, el director artístico del Centro Cultural Flamenco Madrid, Pedro Córdoba --miembro del jurado junto a la madrina del concurso, Cristina Hoyos; el director del Ballet Nacional de España, Rubén Olmo; y la directora artística del Ballet Flamenco de Andalucía, Patricia Guerrero--, valoró el alto nivel del certamen.

"Hemos valorado bastante la personalidad y la calidad. Ha sido una deliberación sobre todo un conjunto, además de la técnica, baile y transmisión", declaró al finalizar la gran final. "Ha sido un concurso muy bonito. Los bailaores han tenido un buen ambiente entre compañeros", afirmó para destacar, asimismo, la iniciativa de impulsar un palo autóctono "que, si se conserva, junto a las cosas de la tierra, no se perderá nunca".

El director del concurso, Jesús Ortega, también destacó el alto nivel del mismo, así como el compañerismo creado entre concursantes. Ortega defendió la defensa de los jaleos como parte del patrimonio extremeño "que hay que seguir acariciando y bailando".

"El concurso está vivo y se puede afirmar que los jaleos extremeños ya se exportan y podrán viajar por los grandes festivales del mundo llevando fuera la marca Extremadura", añadió Jesús Ortega, que aventura un salto internacional de un certamen que ya prepara su cuarta edición.

LA BADAJOZ JALEO WEEK

Este concurso ha sido uno de los grandes momentos de la Badajoz Jaleo Week, pero no el único, pues la programación continúa hoy y mañana con actividades dedicadas a la formación, la divulgación y la promoción de este palo autóctono extremeño.

Este sábado, Rubén Olmo, Patricia Guerrero, Pedro Córdoba y Jesús Ortega impartirán una clase magistral profesional, seguida de la conferencia musical 'Los jaleos extremeños: memoria, compás y territorio', a cargo de Manuel Pajares, acompañado de María Isabel Rodríguez Palop y el guitarrista José Ángel, en la Fundación Caja Badajoz.

Mañana, día 15, las calles de Badajoz acogerán la ruta 'Memoria Viva del Flamenco', que combinará el conocimiento del patrimonio con otras actividades artísticas, con la participación de Leyla Buitrago y Cía. y Carmen 'La Parreña' Centro de Flamenco.

Como broche final, la Fundación Caja Badajoz acogerá la grabación de un pódcast con Cristina Hoyos como artista invitada de honor, coordinado por la periodista extremeña Laura Zahínos junto a Rubén Olmo, Patricia Guerrero, Pedro Córdoba y Jesús Ortega.

Hasta el domingo puede visitarse también, de forma gratuita, la exposición fotográfica 'El baile: Jaleos Extremeños', de Ángel Márquez.