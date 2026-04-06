El paro baja en 1.264 personas en marzo en Extremadura hasta los 65.210 desempleados

Archivo - Varias personas en una terraza de un bar en una image de archivo - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/MÉRIDA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha bajado en 1.264 personas en marzo en Extremadura en relación al mes anterior (-1,9%) hasta los 65.210 desempleados, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de marzo desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en marzo la mayoría de veces en Extremadura (19 veces) mientras que ha subido en siete ocasiones.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 7.846 parados en la comunidad extremeña, lo que supone un 10,7 por ciento menos.

De su lado, a nivel nacional, el empleo ha bajado en 22.934 personas en marzo en relación al mes anterior (-0,9%), casi el doble que en igual mes de 2025, impulsado, fundamentalmente, por el sector servicios, que ha concentrado buena parte del descenso del desempleo.

Tras la caída del paro en el tercer mes del año, el número de desempleados se ha situado en su nivel más bajo en un mes de marzo en los últimos 18 años, con un total de 2.419.712 parados.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 160.426 parados, lo que supone un 6,2 por ciento menos, con un retroceso del paro femenino de 95.206 mujeres (-6,1%) y una caída del desempleo masculino de 65.220 varones (-6,3%).

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