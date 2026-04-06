El PP de Extremadura espera cerrar "cuanto antes" el acuerdo con Vox con una negociación que avanza "muy al detalle"

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en una rueda de prensa en la Asamblea. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que espera que el acuerdo de gobierno con Vox se cierre "cuanto antes" sin avanzar más detalles sobre encuentros previstos o sobre el estado en el que se encuentra la negociación.

Así lo ha indicado en respuesta a los periodistas en la rueda de prensa de valoración de los datos del paro publicados este lunes, en la que ha subrayado que se mantiene abierta una negociación con Vox que se está llevando "muy al detalle y de manera minuciosa".

En todo caso, ha remarcado que el Ejecutivo regional de María Guardiola "está trabajando", como se puede ver "martes tras martes", en los consejos de gobierno, en los que se siguen aprobando medidas, así como ha deseado que "cuanto antes se pueda llegar a ese acuerdo", que por el momento no está cerrado, para remarcar que cuando puedan informar de ello o haya alguna novedad, así lo harán.