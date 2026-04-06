El PSOE considera que PP y Vox son "responsables" de que Extremadura desaproveche "oportunidades"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ofrece una rueda de prensa - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha considerado que PP y Vox son "responsables" de que la región desaproveche "oportunidades" y no converja con los datos de empleo nacionales.

Así, Álvarez ha señalado que marzo es un mes que históricamente es "positivo" aunque, en este caso, Extremadura sigue "desaprovechando oportunidades" a pesar del "momento magnífico" para el empleo en España, con casi 22 millones de afiliados a la Seguridad Social.

"Extremadura no aprovecha la buena marcha de la economía en España y sigue divergiendo de esa situación favorable para nuestra comunidad autónoma. Y, por supuesto, que de esta situación hay muchos responsables", ha señalado en alusión a PP y Vox.

Entre los datos preocupantes del paro del mes de marzo, la portavoz socialista ha incluido que dos de cada tres desempleados sea mujeres, momento en el que ha criticado que, mientras el paro en Extremadura tiene rostro de mujer, PP y Vox "manosean y frivolizan con todas las políticas de igualdad".

"Y la brecha no solo no se cierra, sino que cada vez se amplía más. En meses en los que se debe aprovechar la creación de empleo para disminuir la brecha, precisamente se sigue sin aprovechar", ha señalado, además de lamentar que Extremadura sea la comunidad autónoma que menos empleo crea.

ACUSA A GUARDIOLA DE FRENAR EL DESARROLLO DE EXTREMADURA

Piedad Álvarez ha asegurado también que la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, y "sus ausencias", que son "cada vez más palpables", frenan el desarrollo de Extremadura, a lo que ha unido que hayan pasado casi seis meses desde que se comunicó un adelanto electoral "absolutamente injustificado".

"Por primera vez estamos a menos de un mes de que se cumpla que, según el Estatuto de Autonomía de Extremadura, si no se conforma gobierno en menos de un mes tiene que haber un nuevo adelanto electoral, una nueva convocatoria de elecciones. El fracaso de la señora Guardiola no tiene precedentes", ha expuesto.

"No podemos dejar de repetirlo todas las veces que sea necesario, porque aquí nadie da la cara. Siguen de vacaciones, llevan casi seis meses de vacaciones. Y miren, lo único que conocemos son cruces de acusaciones entre el señor Feijóo y el señor Abascal. El primero, un señor que decía que no sería de recibo, que no hubiera un gobierno antes de abril. Pues bien, señor Feijóo, 6 de abril y sin noticias, sin avances, sin transparencia y sin conocimiento de esas negociaciones a las que el portavoz de Vox se ha referido como que siguen su curso", ha criticado.

Por ello, ha considerado que cada día que pasa sin que Extremadura tenga un nuevo gobierno tras las elecciones de diciembre Guardiola está "más inhabilitada para ser la presidenta", además de considerar "vergonzoso que por su culpa cada vez seamos menos autónomos y dependamos más de Madrid".

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