El paro sube en 1.235 personas en octubre en Extremadura hasta los 63.042 desempleados

Archivo - Un obrero trabaja en un patio interior en una imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 1.235 personas en octubre en Extremadura en relación al mes anterior (+2%) hasta los 63.042 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de octubre desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en octubre la mayoría de veces en Extremadura (26 veces) mientras que ha bajado en cuatro ocasiones.

En el último año el desempleo acumula en la comunidad extremeña un descenso de 2.578 parados, lo que supone un 3,9 por ciento menos.

Por sectores, el paro ha bajado en Construcción, cinco menos (-0,12%), mientras que se ha incrementado en Servicios, 781 más (+1,72%); Sin empleo anterior, 199 más (+4,22%); Agricultura, 187 más (+4,34%) e Industria, 73 más (+2,29%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (46.219), Sin empleo anterior (4.913), mientras que los sectores con menos desempleados son Industria (3.255), Construcción (4.161) y Agricultura (4.494).

En cuanto a sexos, de los 63.042 desempleados registrados en octubre, 40.499 han sido mujeres, 1.542 más (+4%) y 22.543, hombres, lo que supone un aumento de 813 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+3,7%).

En octubre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 571 parados más que a cierre del pasado mes (+11,4%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 1.784 desempleados (+3,21%).

El paro ha subido en las dos provincias, siendo la mayor subida en Badajoz, con 804 desempleados más, mientras que en Cáceres el aumento ha sido de 431 personas.

El paro aumentó en todas las comunidades respecto al mes pasado siendo Cataluña (+8.174), Comunitat Valenciana (+6.716) y Castilla y León (+4.404) donde más creció, excepto en Ceuta en donde el desempleo se redujo un 151 personas

En octubre se han registrado 36.635 contratos en Extremadura, un 10,9 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 11.998 han sido contratos indefinidos, cifra un 7 por ciento inferior a la de octubre del año anterior y 24.637, contratos temporales (un 12,7% menos).

Del número de contratos registrados en octubre, el 67,25 por ciento ha sido temporal (frente a un 69,34% del mes anterior) y un 32,75 por ciento, indefinidos (el mes precedente fue un 30,66%).

En el conjunto del país, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 43.128 personas en octubre en relación con el mes anterior (+1,8%) debido, sobre todo, al sector servicios, que ha sumado casi 27.000 desempleados en el mes tras el fin de la temporada estival.

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