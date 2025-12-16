El Parque Científico y Tecnológico de Extremadura contará con una nueva sede en el campus universitario de Mérida

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado una transferencia específica plurianual, por importe de 3,4 millones de euros, a la Fundación Fundecyt-Pctex para financiar la construcción de una nueva sede del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura en Mérida, ubicada en el campus universitario de la capital extremeña.

Este proyecto cuenta con una financiación del 85 por ciento con cargo al programa operativo Feder Extremadura 2021-2027. La nueva sede tendrá una superficie aproximada de 1.900 metros cuadrados construidos y se ubicará junto al futuro edificio que alojará el Servicio de Apoyo a la Investigación en Servicios Avanzados 5G y 6G, por lo que la construcción de la nueva sede del PCTEX ayudará a consolidar un polo empresarial y de tecnologías emergentes.

De esta forma, Mérida contará con un "espacio vanguardista" que facilite la transferencia al mercado de conocimiento, tecnología o resultados de investigación generados en el ámbito universitario, de alto valor diferencial y con potencial económico.

El objetivo de la actuación es ampliar los espacios de los que dispone Extremadura para fomentar la creación de nuevas empresas emergentes basadas en la tecnología y la innovación, así como la consolidación de empresas de base tecnológica que ya existen en la región.

La sede de Mérida, que acogerá a una decena de empresa y a 200 profesionales, complementará los recursos de los que ya se dispone en las ciudades de Cáceres y Badajoz.

Fundecyt aloja actualmente a más de 100 empresas y a entidades y da trabajo a más de 1.800 personas de alta cualificación en los campos universitarios de Cáceres y de Badajoz, ha informado la portavoz de la Junta, Elena Manzano.