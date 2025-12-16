El alcalde de Mérida pide una aclaración a la Junta por anunciar un parque tecnológico que "no se va a poder construir"

Archivo - El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha pedido a la Junta de Extremadura una aclaración, o una rectificación, sobre el anuncio "electoralista" sobre la construcción del parque tecnológico en el campus universitario que ha tildado de "mentira", en tanto que la propia Universidad de Extremadura ya le había confirmado que el edificio no se podría construir porque no se cumplen los plazos para ejecutar los fondos europeos destinados a tal fin.

Rodríguez Osuna, señala que la propia Universidad de Extremadura, tras el "reiterado interés" en poner en marcha el proyecto por parte del ayuntamiento, le informó "hace un mes" que el proyecto "no se podría ejecutar tal y como estaba concebido, ya que no se cumplían los plazos de los fondos europeos destinados a tal fin".

En este sentido, explica que la propia universidad informó que "varias modificaciones" en el proyecto habían aumentado el presupuesto de la actuación, y que los fondos exigidos para llevar a cabo la misma, haciendo "imposible llegar a tiempo para que el parque fuera una realidad", a pesar de que hace más de siete meses se cedieron los terrenos para hacer el edificio, recoge el ayuntamiento en una nota de prensa.

Por ello, Osuna exige "una aclaración o rectificación de este anuncio electoralista" realizado por la Junta de Extremadura, cuando la propia UEx ha comunicado la "imposibilidad de ejecutar dicho proyecto por notables carencias en la gestión de la administración regional".

De esta manera, incide en que es "sorprendente" este anuncio porque hace "poco menos de un mes" estuvimos reunidos con la Universidad de Extremadura y nos comunicaron que se habían "perdido esos fondos europeos" para la construcción del mismo edificio que se albergaría a través de Fundecit.