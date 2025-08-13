La pasarela peatonal con carril bici sobre las vías del tren en Mérida estará lista a finales de año

El director general de Movilidad y Transportes, Cristóbal Maza Olivera, visita las obras de una pasarela peatonal con carril bici que unirá las calles Cardero y el Camino Viejo de Mirandilla, por encima de las vías del tren en Mérida - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la pasarela peatonal con carril bici que se están llevando a cabo entre la Calle Cardero y el Camino Viejo de Mirandilla, por encima de las vías del tren en la estación de ferrocarril de Mérida, estarán terminadas a finales de este año.

Así lo ha manifestado este miércoles el director general de Movilidad y Transportes, Cristóbal Maza Olivera, durante su visita a estos trabajos, que se desarrollan a lo largo de un kilómetro y que tienen un presupuesto de 2,3 millones de euros procedentes de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El proyecto se lleva a cabo gracias a un convenio de la Junta de Extremadura con ADIF y el Ayuntamiento de Mérida para construir una pasarela peatonal con carril bici que unirá las calles Cardero y el Camino Viejo de Mirandilla en la capital extremeña, salvando la playa de vías de la estación de ferrocarril de la ciudad, así como la prolongación del carril bici desde el fin de la pasarela hasta las consejerías de la Administración autonómica en la zona del III Milenio, y desde el otro extremo de la pasarela en la calle Cardero hasta la entrada a la estación ferroviaria.

Con ello, ha destacado Maza, se consigue mejorar la permeabilidad y accesibilidad desde la parte norte al centro de la ciudad, evitando rodeos y trayectos peligrosos y también fomentar la intermodalidad entre los usuarios del tren con la movilidad activa.

Esta visita coincide con una de las actuaciones más importantes de la obra, puesto que se está finalizando el ensamblaje sobre suelo de la propia pasarela de 63 metros de longitud x 3,2 metros de ancho, que será después colocada mediante dos grandes grúas en un solo vano sin apoyos a una altura mínima de 7,5 metros sobre las vías, lo que permitirá avanzar en la obra sin necesidad de afectar a la circulación de trenes, puesto que esta operación se realizará en horario nocturno coincidiendo con el periodo de la jornada en la que no hay tráfico previsto.

"Una pasarela que es 100 por cien extremeña ya que ha sido suministrada por la empresa extremeña Indumex para que el contratista, Construcciones Sevilla Nevado, la pueda colocar en pocos días", ha subrayado la Junta en nota de prensa.