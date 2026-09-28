Pedro M. Fernández aspira a continuar como rector de la UEx con un equipo que incorpora un área de Internacionalización

El candidato a la reeleccion como rector de ka Universidad de Extremadura (UEx), Pedro M. Fernández, presenta a su equipo - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector en funciones de la Universidad de Extremadura (UEx), Pedro M. Fernández, ha presentado este lunes, día 28, al equipo de 12 personas con el que aspira a la reelección de cara a las elecciones al Rectorado, que se celebran el próximo 5 de noviembre con un censo de unas 24.000 personas entre estudiantes, personal docente investigador (PDI) y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (Ptgas).

En concreto, forman la candidatura Pedro María Fernández como cabeza del equipo, con la continuidad de Jacinto Martín Jiménez para Profesorado, Juan Francisco Panduro López en la gerencia y Rocío Blas Morato como encargada de Estudiantes, Empleo y Vida Universitaria.

Asimismo, José María Carvajal González llevará Investigación y Transferencia, Mercedes Macías García Calidad y Estrategia, María Teresa Terrón Reynolds Cultura y Proyección Social y Javier Berrocal Olmeda Transformación Digital.

Asimismo, María Mercedes Rico García asumirá el reto de poner en marcha una nueva línea, que es la de Internacional, dentro de un equipo al que se suman tres nuevos nombres, como son Ana Lucas Tobajas para asumir la Secretaría General, Raquel Mayordomo Acevedo para Planificación Académica y que es del centro universitario de Plasencia y, por último, Miguel Ángel Domínguez Puertas, que pasará a llevar Infraestructuras y Campus.

El candidato a la reelección como rector, Pedro M. Fernández, ha presentado el equipo de gobierno que plantea para este nuevo mandato acompañado de los integrantes del mismo, que están distribuidos entre los cuatro campus de la Universidad de Extremadura, que son Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia, con un "componente equilibrado" entre mujeres y hombres.

Entre las novedades, ha hecho hincapié en la reestructuración de competencias y áreas de gestión, con la incorporación de un Vicerrectorado exclusivo de Infraestructuras y Campus y uno nuevo relacionado con la Internacionalización, además de modificar las competencias del Vicerrectorado de Estudiantes.

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