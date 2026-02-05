Pedro Sánchez llama a Guardiola para interesarse por las incidencias del temporal en Extremadura

MÉRIDA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado por teléfono este jueves, 5 de febrero, a la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, para interesarse por las incidencias que están dejando las sucesivas borrascas en la comunidad autónoma.

Así lo ha indicado la propia presidenta extremeña en una publicación en la red social X, recogida por Europa Press, en la que muestra su agradecimiento a Sánchez así como subraya que "la colaboración y coordinación entre administraciones continúa".

"Lo primero es asegurar la protección de las personas y gestionar la emergencia con previsión", remarca la presidenta extremeña.

A su vez, en otra publicación, Pedro Sánchez ha señalado que sigue "con preocupación" la situación en las zonas afectadas por la borrasca Leonardo y traslada toda su solidaridad hacia las personas que han tenido que ser desalojadas de sus hogares.

Asimismo, agradece la labor de todos los servicios de emergencias desplegados y pide a los ciudadanos que sigan con "máxima precaución" todas sus indicaciones.