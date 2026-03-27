La pensión media en Extremadura aumenta un 5,5% en marzo, hasta los 1.167 euros

Archivo - Varias personas en un parque, a 17 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La pensión media en Extremadura se incrementó un 5,5% en marzo, frente al mismo mes de 2025, hasta alcanzar los 1.167,24 euros, mientras que el número de pensiones aumentó un 1,9%, hasta las 247.436.

Las pensiones de jubilación son las más numerosas, con 145.543 pensiones y una cuantía media de 1.339,37 euros, seguidas de las de viudedad, con 58.765 pensiones y una cuantía de 898,11 euros, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Tras ellas se sitúan las de incapacidad permanente, con 31.831 y 1.083,72 euros; las de orfandad, con 9.125 pensiones y 550,95 euros de media, y las de a favor de familiares, con 2.172 pensiones y una cuantía media de 727,08 euros.

Además, el número de pensionistas alcanzó los 229.776, un 1,8% más que en el mismo mes de 2025.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la Seguridad Social destinó en el presente mes de marzo la cifra récord de 14.307,7 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6% más que en igual mes de 2025.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Tres cuartas partes del gasto en pensiones contributivas corresponden a pensiones de jubilación, como es habitual. En concreto, estas pensiones suponen el 73,2% de la nómina, 10.474,4 millones de euros.

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