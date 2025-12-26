Las pensiones de Extremadura alcanzan una nómina media en diciembre de 1.114,20 euros, con un incremento del 5% anual

Archivo - Dos personas ancianas caminando, en Madrid (España) - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Extremadura ha registrado un total de 246.700 pensiones en el mes de diciembre, con una nómina media de 1.114,20 euros, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Estos datos reflejan que el número de pensiones ha crecido un 2,16 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que la cuantía de las mismas ha subido un 5,07 por ciento con respecto a diciembre del año 2024.

Los datos ministeriales indican que la región cuenta con 144.670 pensiones de jubilación, con una pensión media de 1.279,87 euros; mientras que las pensiones de viudedad son 59.061 con una pensión media de 856,36 euros.

Por su parte, las pensiones de incapacidad permanente registradas son 31.630, con una pensión media de 1.038,44 euros; las de orfandad son 9.150, con una pensión media de 521,80 euros; y las de favor de familiares son 2.189, con una pensión media de 692,65 euros.

