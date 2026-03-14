El periodista Javier Menéndez presenta este miércoles en Mérida su "historia autorizada" de Extremoduro

Presentación en Mérida del libro 'Extremoduro: De profundis. Una historia autorizada', del periodista y escritor Javier Menéndez el 18 de marzo de 2026. - FUNDACIÓN CB

MÉRIDA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor Javier Menéndez presentará este miércoles, 18 de marzo, en Mérida su libro 'Extremoduro: De profundis. La historia autorizada', una biografía del grupo liderado por el recientemete desaparecido Robe Iniesta.

El acto, organizado por la Fundación CB, tendrá lugar en el Centro Cultural 'Santo Domingo', de 19,00 a 20,00 horas, con entrada será libre hasta completar aforo.

En un comunicado, la fundación destaca que este libro recoge la "biografía definitiva" del "mejor grupo de rock español de todos los tiempos".

En 600 páginas, Menéndez recorre "de forma exhaustiva" la trayectoria del grupo, originario de Plasencia, desde sus inicios hasta su disolución en 2019, y lleva a cabo un "profundo análisis" del imaginario de la banda a través de la disección de sus letras.

Menéndez comentará durante su charla el proceso de creación del libro y abordará los aspectos más relevantes de la formación musical creada por Robe, fallecido a finales de 2025.