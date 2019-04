La periodista Olga Rodríguez, Teatro Guirigai y Celia Romero, entre los galardonados de los Premios Avuelapluma

Publicado 26/04/2019 14:12:10 CET

Los galardones se entregan el jueves 2 de mayo en una gala en los jardines del Museo Pedrilla de Cáceres

La periodista Olga Rodríguez, el fotógrafo Jorge Armestar, Teatro Guirigai, la cantaora Celia Romero, la productora 1080 WildLife y la editorial Letras Cascabeleras son los seis galardonados, en sus diferentes categorías, con los Premios Avuelapluma que otorga desde hace doce años esta asociación que edita un semanario del mismo nombre en Cáceres.

Los galardones se entregarán el próximo jueves 2 de mayo, en el transcurso de una gala que se celebrará en los jardines del Museo Pedrilla de Cáceres, a partir de las 20,00 horas. Los nombres de los premiados se han dado a conocer este viernes en una rueda de prensa por parte del presidente y vicepresidente de Avuelapluma, Conrado Gómez y Sergio Martínez, respectivamente.

"Unos premios que son la prolongación del medio en su apuesta por la cultura y la libertad de expresión", ha explicado Gómez y que nacieron con el espíritu de apoyar la creación artística y la "valentía" periodística.

Así, la periodista Olga Rodríguez, fundadora de eldiario.es y ganadora de premios como Periodismo y Derechos Humanos 2014 de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Premio Enfoque 2014 y Premio Club Internacional de la Prensa por "su compromiso social", recibe este año el Premio Libertad de Expresión.

"Olga Rodríguez es uno de los mejores ejemplos del periodismo comprometido y que da la cara", ha dicho Gómez en la presentación del palmarés. La premiada también es autora de los libros 'El hombre mojado no teme la lluvia. Voces de Oriente Medio' o 'Yo muero hoy. Las revueltas árabes'.

El fotoperiodista Jorge Armestar, nacido en Limaa (Perú) pero afincado en Mérida, recibirá el Premio de Fotografía Juan Guerrero. Se trata de un fotógrafo que está presente en multitud de proyectos y sobresale su labor cultural en las compañías Verbo Producciones, Tptc Teatro o sus trabajos mas personales como 'Los 20 de enero', sobre la figura del 'Jarramplas'.

Además, es colaborador habitual de varios medios de comunicación y destaca su presencia en la exposición colectiva 'Selection of Excellence', organizada por Leica en Londres o su exposición individual, 'The Crowd', organizada por el London Image Festival.

El palmarés de los duodécimos Premios Avuelapluma incluye también a la productora de documentales 1080 WildLife Productions. Dirigida por Carlos Pérez, la productora extremeña ha realizado una quincena de documentales que se emiten por todo el mundo y que han conseguido más de 80 reconocimientos en festivales nacionales e internacionales. Documentales como 'La Dehesa', 'Salvajes' o 'Islandia, la isla recién nacida' han elevado al género documental en Extremadura a cimas nunca alcanzadas. Por todo ello, recibirá el Premio Cine.

El Premio Avuelapluma a las Artes Escénicas ha recaído en Teatro Guirigai. La compañía cumple ahora 40 años de actividad ininterrumpida. Fue fundada en el año 1979 y a lo largo de estos años han realizado 56 producciones y numerosas giras nacionales e internacionales por 23 países, incluyendo la participación en 94 festivales europeos y americanos.

Teatro Guirigai es fiel a la tradición de cómicos y a las compañías europeas desde su sede en Los Santos de Maimona (Badajoz), donde en el año 2006 abrió al público la Sala Guirigai, "un espacio de agitación cultural de artes escénicas que programa actividades durante todo el año", ha recordado Martínez.

El Premio Avuelapluma a la Música ha recaído en la cantaora flamenca Celia Romero. En Agosto de 2011, con tan solo 16 años de edad, Celia Romero se proclamó ganadora de la Lámpara Minera, máximo galardón del Festival de Cante de Las Minas, en La Unión (Murcia), considerado por muchos el concurso más prestigioso del flamenco en el mundo. Desde entonces, y a pesar de su juventud, ha construido una carrera sólida que la ha llevado a escenarios de todo el mundo y a seguir desarrollando su pasión por el flamenco.

El Premio Avuelapluma de las Letras ha sido para la editorial con sede en Cáceres, Letras Cascabeleras. La misma ha publicado hasta ahora más de ochenta títulos de narrativa, poesía, aforismos y literatura infantil de autores y autoras españoles e hispanoamericanos. Algunas de sus ediciones destacan por la originalidad del formato, como es el caso de la revista La conserva o la colección La bolsa.

"Durante estos doce años hemos otorgado estos premios desde la libertad y el corazón", han señalado los responsables de Avuelapluma, que han recordado que los premios reciben el apoyo institucional de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres, así como de instituciones privadas y otras entidades.

LA GALA DE ENTREGA

La gala de entrega de los galardones será el próximo jueves 2 de mayo, en los jardines del Museo Pedrilla, donde todos los premiados recibirán las ya tradicionales plumas de hierro forjadas por el escultor Roberto Iglesias.

La gala será presentada por la periodista y actual Directora de Canal Extremadura Radio, Charo Calvo. Está prevista la asistencia de distintas autoridades de la política y la sociedad extremeña.

Además se contará con la actuación del grupo Swing Ton Ni Song, una formación musical que surge de las ganas por recuperar el swing y el dixie de los años 20-30, al más puro estilo New Orleans. El repertorio es un amplio abanico de estilos de dicha época, pasando por el Blues, New Orleans, hasta el Dixieland el calypso ó el Swing. Con temas como Hello Dolly, When The Saint Go Marching In, Caravan, St. Louis Blues, etc.

El grupo está compuesto por cuatro músicos con un gran recorrido. Comparten desde hace años el gusto por este estilo musical y han actuado en diferentes asociaciones de baile de swing, fiestas Lindy Hop y festivales. Los responsables de transportarnos a los felices años 20 son: Juanlu González (Saxo), Gonzalo Barrera (Banjo), Luis Sanz (Contrabajo) y Rafa Huertas (Batería).