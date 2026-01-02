Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros superan en Extremadura las 82.800 en noviembre, un 1% menos

Archivo - Camping - CAMPINGS DEL MEDITERRÁNEO - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros de Extremadura (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues) se ha situado en un total de 82.813 en noviembre, un 1 por ciento menos que en 2024.

De igual modo, el pasado mes de noviembre, se han alojado 40.598 viajeros en los establecimientos turísticos extrahoteleros, un 2,1 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior.

El turismo rural ha disminuido interanualmente en viajeros un 4 por ciento, mientras que en pernoctaciones ha aumentado un 2 por ciento en este mes, ha informado en nota de prensa el Instituto de Estadística de Extremadura.

De los viajeros residentes en España la mayoría proceden de Extremadura (32,7%) y la estancia media se sitúa en 2,17 días, superior al año anterior.

El número de viajeros y las pernoctaciones registradas en cámpines en Extremadura han registrado una variación respecto al mismo mes de 2024 de -9 por ciento y -24,1 por ciento, respetivamente.

El 41,4 por ciento de los viajeros que residen en España tienen su comunidad de origen en Extremadura y la estancia media alcanza 1,96 días, cifra menor que en noviembre de 2024.

Por su parte, en los apartamentos turísticos extremeños se han incrementado el número de viajeros un 0,9 por ciento y las pernoctaciones un 2,2 por ciento, siendo Extremadura el principal origen de los viajeros residentes en España (26,7%). La estancia media ha subido un 1,6 por ciento en este mes.

Finalmente, se han alojado en albergues 459 personas y se han registrado 601 pernoctaciones. La estancia media se ha situado en 1,31 días.

