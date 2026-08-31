Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de Extremadura se disparan un 25% en julio

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MÉRIDA/MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) de Extremadura alcanzaron el pasado mes de julio las 209.966 operaciones, un 3 por ciento más que el mismo mes del año anterior.

Este crecimiento se debe principalmente al impulso de las pernoctaciones en los apartamentos turísticos, que alcanzaron las 70.864, un 25,4 por ciento más que en julio de 2025, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por el contrario, los alojamientos de turismo rural vieron reducidas las pernoctaciones, con un total de 78.593, un 5,4 % menos que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, los campings extremeños registraron también un ligero en el número de pernoctaciones, hasta un total de 53.717, un 4,4 por ciento menos que en julio del año pasado, al igual que los albergues, que vieron reducidas las estancias al pasar de las 8.040 registradas en julio de 2025 a las 6.792 en el séptimo mes de este año.

Por su parte, el número de viajeros alojados en los establecimientos extrahoteleros de la región aumentó un 10,8% en julio, hasta los 90.339. De ellos, el 15,6 %, es decir, 14.105 eran turistas internacionales, un 28,2 % más que en julio de 2025.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, las pernoctaciones extrahoteleras superaron los 22,5 millones en julio, con un aumento del 0,9% respecto al mismo mes del año pasado.

Este incremento supone la vuelta a los ascensos después de que en el mes de junio las pernoctaciones en este tipo de establecimientos descendieran un 2,8% interanual.

El aumento de las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en julio se vio impulsado por los españoles, cuyas pernoctaciones crecieron un 4,2% interanual, frente a un retroceso del 2,2% de las realizadas por los extranjeros.

La estancia media en julio fue de 4,5 pernoctaciones por viajero.

En cuanto a los precios, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 6,2% en julio respecto al mismo mes de 2025, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) amplió su repunte al 6,3%. Por su parte, el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) se incrementó un 1,5% en comparación con julio de 2025.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos no variaron en julio en tasa interanual, mientras que crecieron las realizadas en albergues (+2,2%), en alojamientos rurales (+3,9%) y en campings (+1,2%).

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