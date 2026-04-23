Las pernoctaciones hoteleras suben un 3,4% en marzo en Extremadura, hasta superar las 202.000

Archivo - Habitación de hotel - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID/ MÉRIDA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Extremadura se han incrementado un 3,4 por ciento en marzo con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 202.640 operaciones.

Además, en los hoteles de la región extremeña se alojaron en marzo 114.476 viajeros, que suponen un 8,86 por ciento más que en el mismo mes de 2025, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De estos viajeros, 95.974 de ellos eran residentes en España, que suponen el 83,84 por ciento, mientras que los 18.502 restantes (16,16%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 8,9% y los extranjeros aumentaron un 8,9%.

Del total de pernoctaciones en Extremadura, 174.102 las realizaron residentes en España (un 85,92%), mientras que 28.538 (14,08%) fueron residentes en el extranjero.

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