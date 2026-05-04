El PIB de Extremadura crece el 2,5% en el primer trimestre de 2026, por debajo de la media nacional, según AIReF

Archivo - Banderas de las Comunidades Autónomas (CCAA). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El PIB de Extremadura ha crecido el 2,5 por ciento en el primer trimestre de 2026 en tasa interanual, por debajo de la media nacional (+2,7 por ciento), según los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Mientras, en tasa intertrimestral, el PIB extremeño ha crecido un 0,5 por ciento, por debajo también del crecimiento nacional cifrado en el 0,6 por ciento.

En concreto, las economías de Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Andalucía han registrado en el primer trimestre del año crecimientos interanuales superiores a la media nacional (2,7 por ciento).

El organismo independiente que dirige Inés Olóndriz ha publicado este lunes la estimación del PIB de las Comunidades Autónomas (CCAA) para el primer trimestre de 2026, que se realiza una vez conocido el dato de avance trimestral del PIB de España del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El pasado 30 de abril, el INE ha situado el crecimiento del PIB en el 0,6 por ciento trimestral, dos décimas menos que en el trimestre anterior, mientras que la tasa interanual se ha elevado al 2,7 por ciento.

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