El placentino Míchel Pedrero, Premio Mejor Reportaje del Mundo 2026 en el prestigioso 35AWARDS de fotografía

Fotografía de Míchel Pedrero, donde un niño Mundari de Sudán del Sur se higieniza con orina de vaca - MÍCHEL PEDRERO / EUROPA PRESS

CÁCERES, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo Michel Pedrero ha sido reconocido en los prestigiosos 35AWARDS 2026, uno de los concursos de fotografía más importantes y multitudinarios del mundo, obteniendo el premio a Mejor Fotógrafo de Reportaje del mundo, una cita en la que también ha merecido el segundo puesto a Mejor Fotografía de Reportaje.

Pedrero, 'Wildnomadphoto' de nombre artístico, presentó la serie 'Hygiene in a failed state' (Higiene en un estado fallido), recabado junto a la comunidad Mundari de Sudán del Sur.

En la edición de este año, además, ha sido seleccionado entre los '100 Great Photographers' del certamen internacional, tal y como ha trasladado el propio Pedrero en declaraciones a Europa Press.

El certamen llegaba a su edición número once y en él participaron fotógrafos de todo el mundo que presentaron imágenes de áreas icónicas del mundo.

En total, fueron 33 las fotos galardonadas en un evento fundado en 2015 por los creadores de la comunidad de fogógrafos 35photo.pro. Estos premios, que recibieron hasta 36.000 propuestas en su primera edición. ha cosechado en la última entrega casi medio millón de instantáneas recibidas de hasta 174 países distintos.