El Plan Avanzamos 2026 de la Diputación de Badajoz dedica 50 millones de euros a 160 municipios y 15 entidades locales

Presentación del Plan Avanzamos 2026 de la Diputación de Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado este martes el Plan Avanzamos 2026, dotado de 50 millones de euros sin corresponsabilidad y dirigido a 160 municipios de menos de 20.000 habitantes y 15 entidades locales menores con cuantías que van desde los 90.000 euros como mínimo a 1,9 millones.

Dedicado a empleo, servicios públicos y lucha contra la despoblación, se trata del programa de mayor presupuesto impulsado hasta la fecha por la institución provincial, como ha detallado Del Puerto, que ha destacado el interés que despierta este plan por su importancia y su repercusión en los municipios, y que se trata de una ayuda "deseada" y "esperada" porque les permite financiar actuaciones de inversiones en obras y equipamientos, gastos de personal y gastos corrientes.

De este modo, el objetivo es estimular la actividad económica, junto con la puesta a disposición de los municipios y las entidades locales "todos los recursos necesarios" para afrontar o bien el inicio de nuevos proyectos o la culminación de los que ya existían, como también ha apuntado que nació de la voluntad de la institución de acompañarles, además de ayudarles a la hora de reforzar sus infraestructuras y mejorar los servicios públicos que ofrecen a los vecinos.

"Un plan que viene a poner un pequeño grano de arena en ese esfuerzo por conseguir la cohesión territorial de la provincia, por luchar contra la despoblación, pero también por la posibilidad de ofrecer oportunidades en nuestro mundo rural", ha ensalzado, de manera que así también trabajan y y avanzan en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en concreto el 8, trabajo digno y crecimiento económico, y el 11, ciudades y comunidades sostenibles.

Este martes, ha continuado, lanzan el Plan Avanzamos 2026 con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y con la presentación oficial a los alcaldes de este programa destinado a impulsar el equilibrio y el desarrollo de los municipios de la provincia, para lo que cuenta con una inversión 50 millones de euros, respecto a lo que ha explicado que esta cifra surge tras hacer un análisis de los resultados de otros planes que ya se han llevado a cabo, como el Diputación Contigo, el Cohesiona, el Suma o el Avanzamos 2025.

También de la encuesta mandada a los municipios, que les ha permitido tener una percepción "mucho más objetiva" a la hora de diseñarlo, y "por supuesto" de la escucha activa de los alcaldes, que "personalmente" lleva "por bandera".

Así, es un presupuesto "estudiado" y "vital" para cubrir las necesidades de los municipios de menos de 20.000 habitantes, a continuación de lo cual ha recordado que, sumando este tipo de planes en la pasada legislatura y la actual, la inversión provincial alcanza los 200 millones de euros, lo que evidencia "una amplia repercusión para la provincia".

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