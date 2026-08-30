El Plan Infoex interviene en 19 incendios forestales en la última semana, 13 en Badajoz y 6 en Cáceres

Archivo - Bombero del Infoex interviene en un incendio declarado en Extremadura. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha intervenido esta semana en 35 incidentes, de los que 19 han sido incendios forestales, que han afectado a una superficie aproximada de 146 hectáreas, a la espera de las mediciones definitivas.

De estos incendios, 13 se han producido en la provincia de Badajoz y los otros 6 en la provincia de Cáceres, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

En esta semana de época de peligro alto de incendios no se ha producido ningún gran incendio forestales (los que afectan a más de 500 hectáreas), pero sí se ha declarado el nivel 1 (posible afección construcciones aisladas y afección a carreteras) en dos incendios, uno en el término municipal de Badajoz y otro en el término municipal de Arroyomolinos (Cáceres), siendo este último el más relevante de la semana afectando a 54 hectáreas forestales.

En cuanto a la previsión meteorológica para la semana a punto de comenzar, la situación más favorable se concentrará en lunes y martes. A partir del miércoles se prevé un incremento progresivo del riesgo de incendio, especialmente durante jueves y viernes, debido al aumento de las temperaturas, el descenso de las humedades relativas y el empeoramiento de las recuperaciones nocturnas.

Hacia el final de la semana, se prestará especial atención a la evolución del viento y a un posible aumento de la inestabilidad, factores que podrían incrementar el riesgo de propagación.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales ha recomendado extremar las precauciones, ya que las condiciones meteorológicas previstas y el estado de sequedad de la vegetación mantendrán unas condiciones favorables para la propagación de incendios forestales.