El Plan Infoex interviene en 21 incendios forestales durante la última semana que han afectado a unas 146 hectáreas

Archivo - Dos bomberos forestales del Infoex apagan un fuego junto a una carretera. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex de la Junta de Extremadura ha intervenido esta semana en 51 incidentes, de los que 21 han sido incendios forestales, que han afectado a una superficie aproximada de 146 hectáreas, a la espera de las mediciones definitivas.

Según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado, 12 de los incendios se han producido en la provincia de Badajoz y otros nueve en la de Cáceres.

En esta semana de época de peligro alto -época que comenzó el pasado 1 de junio- la Junta ha destacado que no se ha producido ningún gran incendio forestal (los que afectan a más de 500 hectáreas), pero que se ha declarado el nivel 1 (posible afección a personas o bienes no forestales) en dos incendios en la provincia de Cáceres y en otros dos en la provincia de Badajoz.

Lo más relevante en esta semana ha sido la colaboración del Plan Infoex en las tareas de extinción de varios incendios forestales en las comunidades autónomas de Castilla la Mancha y Castilla y León.

PREVISIÓN PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS

En cuanto a la previsión meteorológica, la vaguada que ha afectado el fin de semana se aleja hacia el este, dando paso al predominio del anticiclón. La primera mitad de la semana estará marcada por tiempo más estable, con ascenso de temperaturas, descenso de la humedad relativa y viento moderado.

A partir del martes, una ondulación de la corriente en chorro condicionará la segunda mitad de la semana, con previsión de humedad y temperaturas más favorables, aunque con aumento del viento. Será necesario seguir vigilando la evolución, ya que un ligero desplazamiento de la vaguada podría cambiar por completo la situación sinóptica.

El servicio de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.