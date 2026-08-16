El Plan Infoex interviene en 30 incendios forestales durante la última semana, 16 en Badajoz y 14 en Cáceres

Bomberos del Plan Infoex intervienen en un incendio. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha intervenido esta semana en 50 incidentes, de los que 30 han sido incendios forestales, que han afectado a una superficie aproximada de 127 hectáreas, a la espera de las mediciones definitivas.

De los 30 incendios, 16 fuegos se han producido en la provincia de Badajoz y los otros 14 en la de Cáceres, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

En esta semana de época de peligro alto --periodo que comenzó el pasado 1 de junio-- la Junta destaca que, aunque no se ha producido ningún gran incendio forestal (los que afectan a más de 500 hectáreas), se ha declarado el nivel 1 (posible afección construcciones aisladas y afección a carreteras) en 2 incendios, ambos en la provincia de Cáceres; en Eljas y Navalmoral de la Mata.

Además, ha resaltado la colaboración del Plan Infoex en las tareas de extinción de un incendio forestal en la provincia de Huelva.

En cuanto a la previsión meteorológica para los próximos días, la semana comenzará con temperaturas muy elevadas, con una humedad relativa mínima del 15-20% y recuperaciones nocturnas deficientes, especialmente lunes y martes. El lunes será la jornada más adversa, por la posible actividad tormentosa, rayos y fuertes rachas de viento, con riesgo de incendios muy alto.

Desde el miércoles se espera un descenso notable de temperaturas y mejora de las humedades y recuperaciones nocturnas, aunque aumentará el protagonismo del viento de oeste y suroeste, especialmente miércoles y jueves. Hacia el viernes y el fin de semana se prevén condiciones progresivamente más favorables, aunque manteniendo un riesgo de incendio significativo.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales recomienda mantener la máxima precaución y no confiarse ante el descenso de las temperaturas, ya que la sequedad de los combustibles y el viento mantendrán elevado el riesgo de incendios.