Un plan a largo plazo con inversión privada y apoyo público busca la modernización y mantenimiento del regadío extremeño

Reunión del director general de Regadíos e Infraestructuras Rurales, José Manuel Sánchez Delgado, con representantes de la Asociación de Comunidades de Regantes Regantex - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Regadíos e Infraestructuras Rurales de la Junta, José Manuel Sánchez Delgado, ha mantenido este martes un primer encuentro con representantes de la Asociación de Comunidades de Regantes (Regantex), donde ha señalado que se va a avanzar en un nuevo Plan Estratégico orientado a la modernización y mantenimiento productivo de las infraestructuras agrarias para la optimización del agua.

Este nuevo Plan Estratégico contemplará una planificación de inversiones de carácter mixto, con participación privada y apoyo público, estimadas en más de 2.000 millones de euros, y con un horizonte de ejecución superior a diez años, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Asimismo, tanto Regantex, entidad que representa a 25.000 agricultores y más de 165.000 hectáreas, como la Administración regional han acordado consolidar el papel de la Mesa del Regadío, dado su carácter "estratégico" para la economía, el empleo y la fijación de población en el medio rural.

Además, el Ejecutivo autonómico incide en que el regadío resulta también "esencial" para garantizar la seguridad alimentaria, reforzar la competitividad del sistema agroalimentario y contribuir a la cohesión territorial en Extremadura.