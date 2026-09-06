Plasencia Abierta vuelve el próximo sábado para llenar de actividad las calles, plazas y edificios de la ciudad

Archivo - Plaza de San Nicolás y Palacio de Mirabel de Plasencia. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

PLASENCIA (CÁCERES), 6 (EUROPA PRESS)

Plasencia volverá a celebrar el próximo sábado, 12 de septiembre, la iniciativa 'Plasencia Abierta' que llenará de actividad calles, plazas, edificios históricos y espacios culturales.

La de esta será la duodécima edición y se extenderá desde las 19,00 horas hasta bien entreada la madrugada por diferentes rincones de la ciudad, que se abrirá así a la cultura, al patrimonio y al ocio.

La programación es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Plasencia y el tejido asociativo, artístico y cultural de la ciudad. Numerosos colectivos, asociaciones y artistas locales participarán en esta edición con propuestas vinculadas a disciplinas como la música, el teatro, la danza, el cine, la fotografía y la difusión del patrimonio, según ha resultado el consistorio placentino en un comunicado.

Así, la duodécima edición de 'Plasencia Abierta' dará comienzo a las 19,00 horas con diferentes propuestas repartidas por la ciudad. A esa hora se celebrará la primera visita guiada al Convento de las Carmelitas, a cargo del profesor de Arqueología Pedro Matesanz, mientras que la Librería La Puerta de Tannhäuser abrirá su programación con 'Mary & Percy. Libros para una noche abierta'. También desde las 19:00 horas y hasta las 23:30, el Centro Cultural Las Claras podrá visitarse para disfrutar de sus diferentes exposiciones.

A las 19,30 horas, la Plaza de la Catedral acogerá la representación de 'El Jorobado', de Saltantes Teatro, dando paso a una de las principales programaciones de la noche.

A partir de las 20,00 horas, el Auditorio Santa Ana acogerá una muestra de baile y danza que comenzará con la Escuela de Danza Nieves Martínez y continuará con las actuaciones de Plantagenet Escuela de Baile, la Escuela de Danza de la Diputación de Cáceres y Lunares de Plasencia. A esa misma hora tendrá lugar la primera visita guiada al Palacio del Marqués de Mirabel, mientras que la Galería Beatriz Pereira abrirá sus puertas para mostrar la exposición colectiva 'Entre interiores'.

La programación continuará a las 20,15 horas en el Centro Cultural Las Claras con el primer pase de 'Bostonianas', obra de microteatro interpretada por Marina Haberkorn e Inma Cedeño. A las 20,30 horas, el Teatro Alkázar acogerá la representación de 'Las horas serenas', de Jachas Teatro. A esa misma hora comenzarán también las actividades en la Plaza de San Vicente Ferrer, con 'La Gran Mini-Disco del Mundo', y se abrirán al público diferentes espacios culturales, entre ellos el Archivo Municipal, el Museo Etnográfico-Textil 'Pérez Enciso' y el Complejo Cultural 'Santa María'.

También a las 20,30 horas, la Plaza de Ansano iniciará su programación dedicada al cine y la fotografía con la proyección de cortometrajes de la Muestra de Cine de Medio Ambiente, mientras que el Convento de las Ildefonsas acogerá el concierto 'Cantos de mi tierra', a cargo del Trío Entorno.

A las 21:00 horas comenzarán las inscripciones para la gymkana '¡Tu amigo y vecino Spiderman en Plasencia!', organizada por la Asociación Megagumi, en el ayuntamiento, dando comienzo la actividad media hora después. A esa misma hora, la Escuela Oficial de Idiomas abrirá sus puertas para acoger su programación musical y la Plaza de Abastos será escenario de una muestra de esgrima a cargo del Club de Esgrima Mayorga.

La Plaza de la Catedral retomará su programación musical a las 21,00 horas con la actuación de Tente Garrido y la Banda Suiza, mientras que a las 21,15 horas tendrá lugar el segundo pase de 'Bostonianas' en el Centro Cultural Las Claras.

A las 21:30 horas se celebrará la segunda visita guiada al Palacio del Marqués de Mirabel y comenzarán los conciertos en la Plaza de San Martín con la actuación de PanZ. También a las 21:30 horas actuará la Banda de Música 'Ciudad de Plasencia' en la Escuela Oficial de Idiomas y se representará 'Bodas de sangre', a cargo del grupo de teatro La Mandrágora, en la Sala de Promoción de la Artesanía, ubicada en la Iglesia de la Magdalena.

MÚSICA HASTA LA MADRUGADA

La noche continuará a las 22,00 horas con una amplia variedad de propuestas. La Puerta del Sol iniciará su sesión de DJs con DJ Corchero, la Torre Lucía acogerá una observación astronómica a cargo de la Asociación Astronómica Mintaka y la Tuna Universitaria de Plasencia comenzará un pasacalles por el centro de la ciudad. A esa misma hora tendrá lugar una visita guiada a la exposición fotográfica 'Se llamaba Libertad' en el Centro Cultural Las Claras.

A las 22,15 horas será el turno de Ícaro en la Plaza de la Catedral, mientras que a las 22'30 horas el Auditorio Santa Ana acogerá la representación de 'Amado Mario', a cargo del actor Chema Trujillo. También a las 22,30 horas comenzará la proyección de cortometrajes de Plasencia Encorto en la Plaza de Ansano.

La programación musical continuará a las 22,45 horas con la actuación de Noxfilia en la Plaza de San Martín y, a las 23,00 horas, concluirán algunas de las actividades desarrolladas en los espacios expositivos y culturales de la ciudad.

A las 23,30 horas tendrá lugar la entrega de premios de la gymkana organizada por Megagumi en el ayuntamiento y comenzará la actuación de La Pura Sangre en la Plaza de la Catedral. A esa misma hora finalizarán las actividades del Archivo Municipal, el Museo Etnográfico-Textil 'Pérez Enciso' y el Complejo Cultural 'Santa María'.

La jornada continuará hasta la madrugada con la actuación de DJ Dani Cayuela en la Puerta del Sol, a partir de las 00,00 horas, y el concierto de Oxygen en la Plaza de San Martín.