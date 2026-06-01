La Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres pide apoyo a la Diputación para evitar la exclusión social

Miembros de la Plataforma de Personas Refugiadas se reúnen con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido una reunión este lunes con representantes de la Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres, encuentro en el que le han trasladado la preocupación por las situaciones de exclusión social y habitacional a la que se ven abocadas muchas de las personas que finalizan la fase de acogida del itinerario del Sistema de Protección Internacional.

En palabras del miembro de la plataforma Marce Solís, lejos de los mensajes que circulan en las redes sociales y que presentan a las personas refugiadas como receptoras de multitud de ayudas "la realidad de las personas refugiadas es muy distinta y, en muchos casos, dramática".

Solís ha explicado al presidente que una vez finalizados los seis meses de la fase de acogida, muchas de estas personas siguen, por ejemplo, sin haber completado sus trámites administrativos para trabajar de manera legal y se enfrentan a enormes dificultades para encontrar una vivienda.

"No podemos olvidar que las personas refugiadas han tenido que abandonar sus países huyendo de situaciones extremas, como guerras, conflictos armados o persecuciones por razón de grupo social, religión, orientación sexual u otras vulneraciones de derechos fundamentales", ha insistido Solís.

En ese sentido, la plataforma ha advertido es "indispensable" que se garantice que las personas refugiadas puedan disponer de una vivienda o domicilio que les permita continuar con su proceso de integración y regularización administrativa en España. "Lo que intentamos es buscar soluciones para que no tengan que vivir en la calle y puedan permanecer de manera digna hasta completar su proceso de regularización", ha puntualizado.

Solís ha destacado igualmente la receptividad mostrada por el presidente de la Diputación de Cáceres, quien, según ha señalado, comparte la preocupación por esta problemática y se ha comprometido a estudiar distintas alternativas.

"No es una situación fácil de resolver, pero entre todos debemos buscar soluciones. La Diputación cuenta con más medios y nos ha planteado algunas posibles vías que también vamos a analizar", ha afirmado.

Por su parte, José María Izquierdo, también miembro de la Plataforma, ha resaltado la importancia de favorecer la integración social y laboral de las personas refugiadas como herramienta fundamental para su inclusión social.

"Para nosotros la prioridad nacional es encontrar espacios en los que la gente que viene refugiada pueda tener una integración total" ha precisado, destacando la necesidad de facilitar oportunidades en "nuestros pueblos y localidades" que permitan a las personas refugiadas incorporarse al mercado de trabajo y desarrollar un proyecto de vida estable.